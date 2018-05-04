Яркая Луна помешает москвичам наблюдать звездопад 6 мая

Яркая Луна может помешать наблюдению звездопада 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Астрономы Московского планетария сообщили, что 6 мая 2018 г. в 11:00 произойдет пик активности второго весеннего звездного дождя — эта-Аквариды. Специалисты ожидают от 10 до 55 метеоров в час. Однако наблюдениям красивого явления может помешать Луна», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 19 апреля по 28 мая 2018 г., достигает своего максимума метеорный поток в созвездии Водолея — эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) или Майские Аквариды. «В этот период Земля проходит сквозь шлейф частиц оставленных знаменитой кометой Галлея. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км (со скоростью около 67 км/с) и красиво сгорают, оставляя яркие светящиеся следы», — пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что Майские Аквариды (эта-Аквариды) лучше всего видны из тропиков и Южного полушария, где можно наблюдать от 40 до 55 метеоров в час в ночь пика активности. Севернее от экватора наблюдается от 10 до 30 метеоров в час. «Поскольку радиант в средних широтах располагается невысоко над горизонтом, метеоры Майских Акварид часто бывают очень длинными. В средних широтах, в период активности, радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Поэтому метеоры Майских Акварид лучше всего наблюдать в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00), вдали от городских огней, в ясную безоблачную погоду», — отметили в планетарии.

Там также пояснили, что условия наблюдений Майских Акварид в 2018 г. в средних широтах не очень благоприятны. «30 апреля 2018 г. Луна примет фазу полнолуния и в ночи максимума 5-6-7 мая 2018 г. будет еще достаточно яркой. Она появляется на юго-восточном горизонте после 02:00, практически вместе с радиантом Майских Акварид, и будет располагаться невысоко над горизонтом до самого рассвета. Эти условия существенно помешают наблюдениям метеоров в средних широтах. После пика 6 мая, активность Майских Акварид сохранится вплоть до ее окончания 28 мая 2018 г. В ясные безоблачные ночи после максимума можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час», — отметили в пресс-службе.