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Метеорный поток Аквариды: где россиянам лучше всего наблюдать космическое явление
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Метеорный поток Аквариды: где россиянам лучше всего наблюдать космическое явление 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Метеорный поток Аквариды достигнет пика в ночь на воскресенье, 6 мая. Крымский физик и астроном Александр Якушечкин рассказал, где лучше всего россиянам наблюдать это космическое явление, сообщило РИА «Новости».
По словам астронома, лучшие места для обзора будут в южных регионах России, в частности — в Краснодарском крае и в Крыму.
Майские Аквариды образуются космическим «мусором», источником которого являются кометы.
Прародительницей метеорного потока эта-Аквариды является знаменитая комета Галлея. Наша планета пересекает ее орбиту дважды — в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды), а в октябре — Ориониды. Аквариды наблюдаются с 19 апреля по 28 мая, а максимум интенсивности потока приходится на ночь с 5 на 6 мая  — Александр Якушечкин.
Однако в этом году наблюдению за метеорным потоком может помешать почти полная Луна — она будет засвечивать значительную часть небесного свода.
Крым и другие южные регионы РФ на Северном Кавказе благодаря широте расположения станут самыми выгодными для наблюдения Акварид. Здесь шанс увидеть метеоры намного больше, чем на севере
— Александр Якушечкин.
По словам астронома, лучшим временем для наблюдения за метеоритным потоком являются часы после полуночи по московскому времени. Якушечкин посоветовал наблюдать за явлением в восточной части небосвода, а еще лучше — за пределами города, чтобы избежать засветки.
Астроном уточнил, что для наблюдения непременным условием является безоблачное и ясное небо.
Житель Реутова открыл для себя космос под ногами, и после этого деньги на него буквально падают с неба. Некогда астроном‐любитель стал профессиональным охотником за метеоритами. В поисках небесных камней энтузиаст объездил полмира.
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