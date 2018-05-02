Когда будет открыть Крымский мост через Керченский пролив

На открытии Международного Ялтинского экономического форума глава республики Крым Сергей Аксенов , отвечая на вопрос, когда откроют Крымский мост через Керченский пролив для авто, не назвал определенную дату, а ответил, что через пару недель. Новость прокатилась по периодическим изданиям и вызвала спокойное одобрение в дружественных государствах вроде Беларуси

Известие о том, что через Крымский мост можно будет проехать на автомобиле уже в мае текущего года, порадовала всех: и заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Крымом, и тех, то собрался провести на полуострове отпуск, или просто отдохнуть несколько дней. Не менее отрадными были и сообщения о вводе в эксплуатацию Севастопольской и Балаклавской электростанций.

Насколько реальны озвученные перспективы

Изначально сроки выполнения необходимых работ по строительству и монтажу сложного технического сооружения, планировалось завершить к концу 2018 года. Но насущная необходимость сообщения с полуостровом, который в мае 2014 года вернулся в состав Российской Федерации , заставила подрядчиков предусмотреть возможные сложности и ускорить темп строительно-монтажных работ.

Так что дата, когда откроют Крымский мост через Керченский пролив, передвинулась более, чем на полгода, и это с уверенностью подтверждает и Аркадий Ротенберг , владелец компании, которая ведет строительство Крымского моста.

Для того чтобы завершить возведение грандиозного объекта, за темпами роста и сроками сдачи которого следит весь мир, фирме-подрядчику Ротенберга, пришлось преодолеть много сложностей. Регулярно делаются снимки из космоса. После того, как вновь избранный Президент РФ Владимир Путин высказал пожелание, чтобы мост был завершен уже к лету, строителям пришлось ускорить темпы и применить некоторые усовершенствования.

Такая спешка была обусловлена не только экономическими нуждами полуострова, но и заботой о россиянах, которые пока могут добраться в живописный Крым только через паромную переправу.

Такое путешествие подразумевает ряд неудобств:

длинные очереди для авто;

многочасовое пребывание на жаре для людей, пытающихся переправиться на полуостров через паромную переправу;

препятствия для развития инфраструктуры вернувшегося субъекта Федерации;

возможные затруднения с поставкой ресурсов, необходимых для полноценного отдыха туристов.

Основные приятные новости 2018 прозвучали 14 марта, когда компания-подрядчик озвучила новые вероятные сроки сдачи в эксплуатацию автомобильной части моста в мае текущего года, а железнодорожную линию планируется сдать в 2019 году.

В ходе интервью, данного представителям СМИ, директор компании, занимающейся строительством, сделал особенный упор на тот факт, что в прошлом веке этот грандиозный проект неоднократно пытались начать, но, похоже, именно Российской Федерации удастся воплотить его в жизнь. Он добавил также, что озвученные перспективы вполне реальны и выполнимы.

Триумфальные сообщения

Последние новости о строительстве Крымского моста через Керченский пролив звучат еще более обнадеживающе, несмотря на то, что прошло чуть больше месяца. Еще некоторое время назад, казалось бы, совсем недавно, строители сообщали, что готов полностью один участок, расположенный на острове Тузла . А сейчас мост уже обрел на снимках из космоса вид оформленного сооружения. Погода не баловала самоотверженных строителей ни солнцем, ни отсутствием штормов, а ветер иногда достигал такой силы, что валил монтажников с ног.

Объективные сложности, создаваемые непогодой, препятствовали и подвозу строительных материалов, и полноценной работе специалистов.

Чтобы представить себе, какие сложности возникали при строительстве моста в зимнее время, достаточно вспомнить, какая сложная погода была на протяжении зимы.

Сильные ветры чередовались со штормами, периодически были и достаточно ощутимые морозы, обледенения, обильные осадки. Несмотря на это, последние новости о Крымском мосте не могут не радовать.

Они появляются в периодической печати и в эфире чуть ли не ежедневно:

новость о создании полноценного асфальтного покрытия порадовала и автомобилистов, и водителей автобусов (потому что на начальном этапе Крымский мост будет открыт именно для такого формата транспорта);

создание барьерных заграждений, обеспечивающих безопасность движения по мосту для транспортных средств;

смонтированы даже элементы освещения, которые потребуются впоследствии для перемещения по дороге в ночное время.

Несмотря на обещанные изначально сроки в конце 2018, продвижение к завершению строительства идет ускоренными темпами. Создана даже эксплуатационная база работы моста, которая будет координировать и обеспечивать все объемы работ по поддержанию его в состоянии, безопасном для транспортировки пассажиров, управления транспортными процессами и урегулирования возникающих спорных вопросов.

Крымский мост, сооруженный в небывало рекордные сроки в истории страны, имеет общую длину 19 км. Он длиннее всех российских и всех европейских мостов. Некоторые средства массовой информации муссируют непроверенные сообщения о том, что в окончательную эксплуатацию автомобильная часть грандиозной постройки будет сдана ко Дню Великой Победы. Насколько это соответствует истине, покажет время и состояние проводимых работ.

Однако строители исполнены оптимизма, так же, как и Аркадий Ротенберг, фирме которого было доверено построить Крымский мост через Керченский пролив.

Перспективы эксплуатации и дальнейшая модернизация

Расчетная мощность, после сдачи первого этапа, составляет пропускную способность впечатляющей цифры. Мост сможет в сутки пропускать более 40 тыс. автомобилей, для чего в Крыму и Краснодарском крае предусмотрена постройка необходимого количества подъездов к нему. Для удобства передвижения транспортных средств по полуострову, в Крыму будет построена также дорога федерального значения, которая не только сохранит заповедную экологию, но и позволит сберечь чистоту природы и воздуха. Она сократит пассажирам и туристам время передвижения автомобилей до конечного пункта.

Нет никаких сомнений, что Крымский мост можно назвать грандиозным и знаковым достижением России, и название стройка века, судя по последним новостям, он получил по праву.