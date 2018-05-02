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«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
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«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
Lenta.ru
2 часа назад
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Lenta.ru
, мы остаемся советскими людьми. И в этом смысле неприятно, но нужно ловить себя на том, что все меняется не так уж сильно.
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