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В Ялте завершается фестиваль «Крымский маяк 2.0»
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В Ялте завершается фестиваль «Крымский маяк 2.0» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Ялте участники второго Всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Крымский Маяк 2.0» обсудили роль молодого поколения в укреплении межнациональных отношений в мире. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
В панельной дискуссии на эту тему приняли участие депутат Госдумы Светлана Савченко, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с парламентом Греческой Республики Ольга Ковитиди, министр туризма Краснодарского края Христофор Константиниди и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Иван Саввиди.
"Вы должны быть первыми, не вторыми, не третьими, а первыми, — обратился к молодым людям Иван Саввиди, — помните, что самые дерзкие могут завоевывать мир, и этот мир принадлежит вам".
Молодые люди смогли задать вопросы приглашенным гостям. Одними из основных тем дискуссии стали обсуждение статуса «коренного народа» для греков Крыма и проблемы с получением греческих виз.
Уровень подготовки этого фестиваля оценил и заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский. Он передал поздравления для участников от главы РК Сергея Аксенова.
"Крымский маяк" уже стал традиционным событием — это большое достижение. Из греческого национального фестиваля он перерос в межнациональный, впереди его ждет большое, хорошее будущее. Нам нужно всем работать для того, чтобы фестиваль развивался, разрастался, чтобы как можно больше представителей регионов России в нем участвовали. Также для нас немаловажным является наполнение туристического сезона яркими, качественными мероприятиями", — отметил вице-премьер.
Завершится фестиваль концертом с участием молодежных творческих коллективов из разных регионов России на набережной Ялты.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, молодежный фестиваль стартовал 29 апреля в Севастополе. В городе-герое его участники развернули 50-метровый триколор на Историческом бульваре, затем возложили цветы к памятнику «Греческому легиону императора Николая I». Кроме этого, ряд мероприятий прошел в заповеднике «Херсонес Таврический».
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