В Ялте завершается фестиваль «Крымский маяк 2.0»

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 мая — РИА Новости Крым . В Ялте участники второго Всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Крымский Маяк 2.0» обсудили роль молодого поколения в укреплении межнациональных отношений в мире. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"Вы должны быть первыми, не вторыми, не третьими, а первыми, — обратился к молодым людям Иван Саввиди, — помните, что самые дерзкие могут завоевывать мир, и этот мир принадлежит вам".

Молодые люди смогли задать вопросы приглашенным гостям. Одними из основных тем дискуссии стали обсуждение статуса «коренного народа» для греков Крыма и проблемы с получением греческих виз.

Уровень подготовки этого фестиваля оценил и заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский . Он передал поздравления для участников от главы РК Сергея Аксенова

"Крымский маяк" уже стал традиционным событием — это большое достижение. Из греческого национального фестиваля он перерос в межнациональный, впереди его ждет большое, хорошее будущее. Нам нужно всем работать для того, чтобы фестиваль развивался, разрастался, чтобы как можно больше представителей регионов России в нем участвовали. Также для нас немаловажным является наполнение туристического сезона яркими, качественными мероприятиями", — отметил вице-премьер.

Завершится фестиваль концертом с участием молодежных творческих коллективов из разных регионов России на набережной Ялты.