Крымские спасатели ликвидировали пожар в частном доме

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 мая — РИА Новости Крым . Частный дом загорелся в селе Новоандреевка Симферопольского района. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

Пожар в частном доме в Новоандреевке Симферопольского района

Сигнал о происшествии поступил около 11.00 30 апреля. Прибывшие на вызов спасатели определили, что существует угроза распространения огня на соседние хозяйственные помещения. Ликвидировать пожар удалось только спустя 50 минут, огонь уничтожил более 100 квадратных метров строения. Причины выясняют эксперты, жертв и пострадавших нет, уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Пожар в частном доме в Новоандреевке Симферопольского района