В Симферополе на первомайскую демонстрацию вышли около 27 тысяч человек

"В демонстрации приняло участие порядка 27 тысяч человек", — сообщила журналистам вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

Трудовые, творческие, педагогические коллективы, спортсмены, школьники и студенты прошли торжественным шествием по центральному проспекту города. В руках многие несли флаги России и Крыма, разноцветные воздушные шарики и цветы. К демонстрантам также присоединились байкеры.

В начале колонны были развернуты два больших знамени: российский триколор и флаг республики Крым. Шествие непрерывно длилось более двух часов.

Участница первомайской демонстрации в Симферополе. 1 мая 2018

Аналогичные мероприятия прошли и в других городах и районах полуострова.

В общении с журналистами Аксенов заявил, что актуальность Праздника Весны и Труда с годами будет только возрастать.

"Это традиционный для нас праздник. Мы все имеем отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи, нужные для государства", — сказал Аксенов.

По его словам, в республике оказывается помощь и поддержка всем трудовым коллективам.