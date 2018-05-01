Байкеры, костюмы и 27 тыс. участников: в Симферополе встретили Первомай

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 МАЯ — РИА Новости Крым . В столице Республики в праздничном шествии, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие 27 тысяч человек. Об этом сообщают в Министерстве информации, связи и внутренней политики Республики Крым.

По информации корреспондента РИА Новости Крым, шествие длилось более двух часов. За это время по центральной улице Симферополя прошли колонны сотрудников министерств, учреждений здравоохранения и образования, спортивных секций и различных предприятий

Работники министерства культуры Республики были одеты в различные национальные костюмы, а плакат «Искусство — душа народа» несли участники шоу на ходулях. Задействована была и техника: в рядах участников демонстрации проехали байкеры, аварийные машины «Крымэнерго», троллейбусы.

В прошлом году в первомайском шествии приняло участие более 25 тысяч человек.