Байкеры, костюмы и 27 тыс. участников: в Симферополе встретили Первомай 

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 МАЯ — РИА Новости Крым. В столице Республики в праздничном шествии, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие 27 тысяч человек. Об этом сообщают в Министерстве информации, связи и внутренней политики Республики Крым.
По информации корреспондента РИА Новости Крым, шествие длилось более двух часов. За это время по центральной улице Симферополя прошли колонны сотрудников министерств, учреждений здравоохранения и образования, спортивных секций и различных предприятий
Работники министерства культуры Республики были одеты в различные национальные костюмы, а плакат «Искусство — душа народа» несли участники шоу на ходулях. Задействована была и техника: в рядах участников демонстрации проехали байкеры, аварийные машины «Крымэнерго», троллейбусы.
Колонну возглавили глава Республики Крым Сергей Аксенов и спикер Государственного совета Владимир Константинов.
Кроме того, к ним присоединились сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, депутаты Государственной Думы Руслан Бальбек и Михаил Шеремет, а также вице-премьеры крымского правительства и руководители министерств.
В прошлом году в первомайском шествии приняло участие более 25 тысяч человек.