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В Крыму введена новая схема финансирования муниципалитетов
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В Крыму введена новая схема финансирования муниципалитетов 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Минфин Крыма в этом году изменил метод работы с муниципальными образованиями региона. Теперь деньги из республиканского бюджета перечисляются по факту выполненных работ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила министр финансов Республики Ирина Кивико.
"Мы доводим лимиты в муниципалитеты, они под эти лимиты проводят торги. Казначейство, с которым мы заключили договор, отслеживает и санкционирует расходы по фактической потребности. Как только появилась информация о том, что пришли контракты, есть форма выполненных работ, и надо произвести оплату, — в этот же день они (муниципалитеты — ред.) дают заявку в казначейство, мы выделяем денежные средства, и они тут же оплачивают. Эта форма работы позволяет успешно распоряжаться денежными средствами бюджета Республики", — подчеркнула министр.
Кивико пояснила, что такое решение принято главой Крыма Сергеем Аксеновым с учетом негативного прошлогоднего опыта.
"Это решение было принято главой Республики в связи с тем, что мы в первом квартале прошлого года перевели достаточно большую сумму в муниципалитеты. И четыре месяца, пока шли торги, выбирались подрядчики, заключались договора, выполнялись работы, эти деньги просто лежали на счетах. Это не экономное расходование бюджетных средств, поэтому в этом году, имея опыт негативный, доводим средства под потребность", — заключила профильный министр.
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