Грязи, воды, святыни: в Совфеде объяснили, как сделать Крым популярнее Турции и Египта

"Инициатива снизить налоги в туристической сфере Крыма, естественно, приведет к снижению стоимости путевок и привлечет на полуостров отдыхающих. Однако все нюансы такого шага нужно тщательно просчитывать с оглядкой на перспективы. Крыму без того дано множество преференций, и отмена налогов, которые платят другие регионы РФ , может стать ударом по конкурентным возможностям остальных субъектов РФ. Более того, Крыму предоставлены условия Свободной экономической зоны, в рамках которой есть льготное налогообложение в том числе и в туристическом бизнесе.

Конкуренция с другими странами в первую очередь должна идти не в сфере налогообложения. В первую очередь нужно обращать внимание на условия отдыха — насколько доступны и чисты пляжи, качественно обслуживание в санаториях и хорошо организовано питание. Условия приезда и выезда в санаторий, предложения по турам к достопримечательностям — этими вопросами стоит заняться в первую очередь. Налоговый вопрос — инициатива хорошая, но требует вдумчивого подхода, после которого может оказаться не совсем удачной идеей", — отмечает сенатор.

Турция и Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк выступил с инициативой снижения в Крыму налоги для отелей и санаториев. Благодаря данной мере, по его мнению, удастся снизить общую стоимость отдыха на территории Крыма на 20% — именно эта часть сегодня уходит на налоги. А в перспективе это позволит конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет Болгария . Черняк уверен: снижение налогов будет способствовать развитию внутреннего и внешнего туризма, инициативу вскоре предложат рассмотреть на федеральном уровне.

"Проблема туризма в Крыму упирается в то, что отдых здесь в подавляющем большинстве упирается в сезон с мая по октябрь. И здесь есть что развивать с учетом даже советского опыта. Посмотрите на карту, где в первую очередь сосредоточены центры круглогодичного туризма в Крыму и работают они с максимальной загрузкой? Это Евпатория и Саки, активно использующие знаменитые лечебные грязи Крыма, качество которых известно во всем мире.

Грязи Крыма прекрасно подходят для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, мужского и женского бесплодия, а также огромного списка других заболеваний. Кроме того, на полуострове можно открывать центры лечения минеральными водами. Перспективы развития круглогодичного туризма на полуострове — лечебный отдых, это самое перспективное направление. И с каждым годом специализированных учреждений такого типа будет открываться все больше", — отмечает специалист.

К святым местам

Идея с изменениями в налоговой сфере для привлечения туристов властями Крыма обсуждается не первый день. В частности, Госсовет региона в среду внес изменения в региональный закон о введении курортного сбора, отложив начало эксперимента на год, с мая 2018 года на май 2019 года. Такое принято после большого количества консультаций как в Крыму, так и за его пределами. Чиновники пришли к выводу, что полуостров не готов к дополнительным сборам с приезжающих и ему нужен еще год «каникул».

По официальным данным, за январь-ноябрь 2017 года в Крыму отдохнуло 5,1 миллиона туристов, которые в большинстве выбирали отдых в частном секторе. Санатории и здравницы выбрали лишь 1,2 миллиона из них. Минкурортов региона отмечало: средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 38,5%, в ноябре — 27,3%. В этом году полуострову предрекают существенный рост гостей — ввод в эксплуатацию Крымского моста не только сделает пляжи доступнее, но и сама переправа станет яркой достопримечательностью, достойной, чтобы ради нее предпринять путешествие.

"Одно из перспективных направлений для развития туризма в Крыму — паломничество. Именно в этом регионе современной России ступила нога первого христианина — Андрея Первозванного в I веке первого тысячелетия. Здесь расположены самые древние храмы и монастыри. В Крыму крестился князь Владимир. В Крыму в первом тысячелетии было семь христианских епархий.

В этом регионе Кирилл и Мефодий создавали первую славянскую письменность — отсюда привезли азбуку. Паломнический туризм при этом малобюджетный и интересен он жителям подавляющего большинства регионов РФ. Дойдут руки и до этого, главное работать сразу по всем направлениям, совершенствуя инфраструктуру и сервис", — заключает Сергей Цеков.