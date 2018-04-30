СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Представители стран Евросоюза не имеют представления о темпах развития крымской экономики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила министр финансов РК Ирина Кивико.
Как рассказала глава ведомства, в апреле она выступила на международном форуме «Российская неделя международного налогообложения» в Москве. Среди участников мероприятия были представители Венгрии, Индии и Швейцарии, которые задавали вопросы касающиеся экономической ситуации на полуострове.
"Когда, выступая перед аудиторией в 300 человек, где было много иностранцев, я показала рост индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (в Крыму — ред.), было много вопросов. Они эти цифры выдели впервые. А когда они увидели, что поступления в Крыму растут в два-три раза (перед этим Швейцария рассказывала, что при налогообложении корпораций, налоге на прибыль они приросли на 1,7%), они с удивлением записывали эти цифры. Это был информационный прорыв, потому что никто в странах Евросоюза представить не мог, что у нас так развивается (экономика — ред.)", — отметила Кивико.
Кроме того, она отметила интерес иностранцев к свободной экономической зоне в Крыму. «Спрашивали, как работает СЭЗ, каков результат ее работы? А когда они услышали, что у нас уже более 1200 участников и что они заплатили за прошлый год более 9 млрд (рублей — ред.), они были крайне удивлены», — добавила министр.
Закон о создании свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. СЭЗ предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.