Европейцев шокировали темпы развития Крыма — Кивико

Как рассказала глава ведомства, в апреле она выступила на международном форуме «Российская неделя международного налогообложения» в Москве . Среди участников мероприятия были представители Венгрии , Индии и Швейцарии , которые задавали вопросы касающиеся экономической ситуации на полуострове.

"Когда, выступая перед аудиторией в 300 человек, где было много иностранцев, я показала рост индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (в Крыму — ред.), было много вопросов. Они эти цифры выдели впервые. А когда они увидели, что поступления в Крыму растут в два-три раза (перед этим Швейцария рассказывала, что при налогообложении корпораций, налоге на прибыль они приросли на 1,7%), они с удивлением записывали эти цифры. Это был информационный прорыв, потому что никто в странах Евросоюза представить не мог, что у нас так развивается (экономика — ред.)", — отметила Кивико.

Кроме того, она отметила интерес иностранцев к свободной экономической зоне в Крыму. «Спрашивали, как работает СЭЗ, каков результат ее работы? А когда они услышали, что у нас уже более 1200 участников и что они заплатили за прошлый год более 9 млрд (рублей — ред.), они были крайне удивлены», — добавила министр.