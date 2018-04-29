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Актер Риналь Мухаметов о языковой проблеме: Уверен, мой народ ошибок не совершит
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Актер Риналь Мухаметов о языковой проблеме: Уверен, мой народ ошибок не совершит 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Татарстанский актер Риналь Мухаметов, который сегодня работает в «Гоголь-центре», в эфире телеканала «Дождь» ответил на вопрос о языковой проблеме. Мухаметов выразил надежду, что его народ вспомнит о качестве, всегда отличавшем от других — мудрости. — Я всегда восхищался своим народом, Республикой Татарстан. За то, что, она в отличие от других республик, всегда была адекватно и мудро развита. Я надеюсь, что они свои потрясающие качества не растеряют, и мы не впадем в такую религиозную бучу. — Ты считаешь, что это с религией связано? — Мне кажется, это связано с какими-то стереотипами, которые почему-то их начали задевать. Поэтому я призываю всех к адекватности и здравому смыслу. Я уверен, что мой народ ошибок такого рода не совершит ни в коем случае. Риналь Мухаметов говорит, что живя в Татарстане, ты так или иначе будешь знать татарский язык. Это выбор каждого человека, особенно, если ты, действительно, постоянно находишься в кругу татар. В то же время, следует помнить, Татарстан — часть России. — Республика находится в России, и всегда это была многожанровость языков в том плане, что были все. И татары, и чеченцы, и дагестанцы, и всегда все находили общий язык. Почему сейчас это вдруг всплыло? Я не понимаю. Призываю к мудрости и адекватности. Напомним, ранее в Госсовете РТ приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину в связи с внесением, так называемого закона о добровольности изучения национальных языков в республиках. Норма предполагает изучение национальных языков вне обязательной образовательной программы. В республике с подобной позицией не согласны.
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