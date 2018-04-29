Мастер-классы и концерт: в Симферополе открыли туристический сезон

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе состоялось открытие туристического сезона 2018 года. В рамках мероприятий в парке имени Тренева была представлена анимационная программа для детей, организованы творческие мастер-классы, выставка декоративно-прикладного искусства, а также показано мыльное шоу, передает корреспондент РИА Новости Крым.

В то же время в парке имени Гагарина провели концерт с участием детских и взрослых творческих коллективов крымской столицы. Рядом с концертной площадкой развернули детскую зону, где проводятся образовательные мастер-классы, площадку мастеров декоративно-прикладного искусства (гончарное дело, выжигание по дереву, чеканка монет, живопись на камнях, создание брелоков, свечей, браслетов, песочная анимация), а также Food-зону, где представлены блюда кухонь народов Крыма.

Как рассказала РИА Новости Крым заместитель главы администрации Симферополя Анжела Николаенко, мероприятие проводится в соответствии с постановлением Совета министров РК, которое предусматривает торжественное открытие сезона во всех городах Республики. «Естественно, для Симферополя это звучит немножко нетрадиционно, но, тем не менее, Симферополь — это столица курортов Крыма, поэтому мы здесь тоже открываем курортный сезон. Впервые на пяти площадках проводятся праздничные мероприятия», — пояснила она.

Замглавы администрации также рассказала, что в рамках празднования жители и гости крымской столицы могут поучаствовать в экскурсиях по городу. «У нас есть туристические маршруты, которые мы популяризируем сегодня… По этим пяти маршрутам могут пройти все желающие», — отметила Николаенко.

Вице-мэр призналась, что от предстоящего сезона ожидает внимания туристов к Симферополю. «Принято, что столица — это ворота Крыма, которые проехал — и уехал… Но мы хотим, чтобы (отдыхающие — ред.) остановились (в Симферополе — ред.), посмотрели. Тем более что здесь есть очень много, на что посмотреть и чему удивиться… Симферополь — это город детства, в субботу-воскресенье все наши парки заняты родителями с детьми. Поэтому мы ориентированы на то, чтобы развивать, прежде всего, детский, молодежный туризм и, конечно же, исторический», — подчеркнула Николаенко.

При этом она обратила внимание на маршрут «Губернский город», в который входят местные музеи и памятники архитектуры, «мимо которых невозможно пройти».