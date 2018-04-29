На фестивале «Крымский маяк» развернули 50-метровый флаг России 

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал II Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк». Начался он с акции «Флаг моего государства», во время которой дети из многих регионов РФ развернули на Историческом бульваре 50-метровый российский триколор, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии приняли участие около 200 детей из Крыма, Томска, Екатеринбурга, Якутии, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, а также студентов из Африки, которые учатся в Севастополе.
После этого состоялось возложение цветов к памятнику «Греческому легиону императора Николая I», который планировали установить еще во времена царской России, но сделали это только два года тому.
"Я хочу высказать благодарность великому патриоту России, великому патриоту Греческой республики Ивану Игнатьевичу Саввиди, благодаря усилиям которого замечательный памятник патриотам России и патриотам Греции — Греческому легиону — стоит здесь на Историческом бульваре. Пройдут годы, будет меняться власть, не будет нас, останутся наши потомки, но этот памятник останется в городе-герое Севастополь на века", — отметила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.
В патриотической акции также принял участие прямой потомок солдата Греческого легиона Сергей Галани.
"Это памятник — символ лучших черт эллинизма (стойкости, храбрости, самопожертвования, православной веры). Не забывайте, что греки в Севастополе и Крыму сражались под флагом с надписью «ортодоксия» — православие. О том, как они сражались, свидетельствует статистка: 730 греков были награждены медалью за оборону Севастополя, 32 стали георгиевскими кавалерами. Я считаю, что памятник Греческому легиону — это и точка сбора современной греческой идентичности в России, которая связана с событиями «Крымской весны», — сказал он.
В рамках фестиваля также запланировано ряд мероприятий в заповеднике «Херсонес Таврический». В частности, в честь 1030-летию крещения Руси на территории комплекса в живую будет исполнен Византийский гимн, а после это участники «Крымского маяка» станцуют греческий танец омал.
С 28 апреля по 2 мая в Ялте и Севастополе пройдет
II Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль «Крымский маяк. 2.0» продлится на полуострове до 2 мая. Помимо Севастополя, мероприятия запланированы в Ялте.