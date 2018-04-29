На фестивале «Крымский маяк» развернули 50-метровый флаг России

СЕВАСТОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . В Севастополе стартовал II Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк». Начался он с акции «Флаг моего государства», во время которой дети из многих регионов РФ развернули на Историческом бульваре 50-метровый российский триколор, передает корреспондент РИА Новости Крым.

После этого состоялось возложение цветов к памятнику «Греческому легиону императора Николая I», который планировали установить еще во времена царской России, но сделали это только два года тому.

В патриотической акции также принял участие прямой потомок солдата Греческого легиона Сергей Галани.

"Это памятник — символ лучших черт эллинизма (стойкости, храбрости, самопожертвования, православной веры). Не забывайте, что греки в Севастополе и Крыму сражались под флагом с надписью «ортодоксия» — православие. О том, как они сражались, свидетельствует статистка: 730 греков были награждены медалью за оборону Севастополя, 32 стали георгиевскими кавалерами. Я считаю, что памятник Греческому легиону — это и точка сбора современной греческой идентичности в России, которая связана с событиями «Крымской весны», — сказал он.

В рамках фестиваля также запланировано ряд мероприятий в заповеднике «Херсонес Таврический». В частности, в честь 1030-летию крещения Руси на территории комплекса в живую будет исполнен Византийский гимн, а после это участники «Крымского маяка» станцуют греческий танец омал.

С 28 апреля по 2 мая в Ялте и Севастополе пройдет

II Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль «Крымский маяк. 2.0» продлится на полуострове до 2 мая. Помимо Севастополя, мероприятия запланированы в Ялте.