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В Карачаево-Черкесии 3 мая объявлено нерабочим днем
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В Карачаево-Черкесии 3 мая объявлено нерабочим днем 

«Это Кавказ» 44 минуты назад
В республике будут отмечать День возрождения карачаевского народа.
«В соответствии с указом президента КЧР «О Дне возрождения карачаевского народа» от 27 апреля 2005 года, 3 мая — День возрождения карачаевского народа -считается нерабочим праздничным днем», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.
Администрациям предприятий и организаций предоставлено право организовать работу в этот день «с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих». При этом работа 3 мая будет компенсирована предоставлением другого дня отдыха.
Дата празднования выбрана в память о дне прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с репрессированными карачаевцами. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч человек. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.
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