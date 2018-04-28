В Карачаево-Черкесии 3 мая объявлено нерабочим днем

В республике будут отмечать День возрождения карачаевского народа.

«В соответствии с указом президента КЧР «О Дне возрождения карачаевского народа» от 27 апреля 2005 года, 3 мая — День возрождения карачаевского народа -считается нерабочим праздничным днем», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Администрациям предприятий и организаций предоставлено право организовать работу в этот день «с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих». При этом работа 3 мая будет компенсирована предоставлением другого дня отдыха.

Дата празднования выбрана в память о дне прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с репрессированными карачаевцами. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч человек. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.