Какие фавориты Екатерины II плохо кончили

Про адюльтеры Екатерины II, урожденной Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, исторические анекдоты разной степени скабрёзности ходят до сих пор. Шутка ли, только более или менее официальных фаворитов было около двадцати, а то и больше. Если считать кратковременные связи и сплетни о них, то число это стоит увеличить, как минимум, вдвое.

Исследователи выделяют из всей этой череды три знаковые фигуры: Григория Орлова , Григория Потёмкина и Платона Зубова. О каждом их них стоит сказать особо.

Орлов

Григорий Орлов был одним из главных помощников Екатерины в организации переворота против собственного мужа. Продвигать его молодая цесаревна начала заранее: Орлов по протекции Екатерины стал казначеем Канцелярии главной артиллерии и фортификации. Это дало ему доступ к существенным денежным средствам, а также ставило его лояльность государю вне всяких подозрений. В итоге Григорий Орлов сыграл одну из ключевых ролей в дворцовом перевороте июня 1762 года.

Уже 28 июня 1762 года, в день коронации Екатерины II, Григорию Орлову, помимо генеральского звания был пожалован орден Святого Александра Невского . Орденом имени святого, снискавшего славу Божью своим отречением от власти и монашеским постригом, был награжден бунтовщик и блудник.

И здесь стоит оговориться, что для Екатерины II Православная Церковь с её моралью, Писанием и Преданием очень часто была помехой. В первую очередь, в её бесконечных адъюльтерах. Что, впрочем, не отменяет того факта, что и таким образом Государыня Императрица смогла сослужить добрую службу стране.

Вторым важным моментом стоит указать тот факт, что Екатерина II искренне и всей душой влюблялась в своих фаворитов, а расставание с ними переживала весьма тяжело. Вот такая была безудержная в широте души и глубине чувств немка.

Карьерный рост, сопряженный с наградами, новыми титулами и назначениями, чуть не дошел до официального бракосочетания императрицы и графа Орлова. Но двор был решительно против. А потом, в 1771 году, последовал дипломатический провал, который положил конец карьере Орлова и его близости с Екатериной II. Речь идет о неудавшихся переговорах на мирном конгрессе в румынских Фокшанах по окончании очередной русско-турецкой войны. Здесь упорство и непреклонность османов наложились на буйный нрав Орлова, привыкшего безоговорочно побеждать.

В итоге он был удален от двора, отправлен за границу, а в возрасте 43 лет, в 1777 году, впал в слабоумие, в состоянии которого и скончался в 1783 году. И снова стоит отметить, что ни титулов, ни наград Орлов не лишился, да и «ссылка» за границу была больше похожа на длительный санаторный отпуск.

Екатерина II расставалась со своими фаворитами максимально безболезненно для них. Просто она была такой женщиной, от расставания с которой, похоже, без всяких кавычек, мужчины сходили с ума. Интересно и то, что Григорий Орлов все же оказался в стенах монашеской обители, хотя и после смерти. Он был захоронен в Юрьевом Монастыре Великого Новгорода. От этой могилы ничего не осталось.

Потёмкин

Практически одновременно с Орловым после переворота начинает свое восхождение к власти Григорий Потёмкин. И этот фаворит императрицы тоже соприкоснулся с Русской Церковью. В 1763 Потемкин был назначен помощником синодального обер-прокурора, причем без прекращения военной службы. На ниве «духовно-гражданской службы», судя по высказываниям современников, он себя никак не проявил.

С другой стороны, австрийский фельдмаршал, мемуарист и военный писатель Шарль-Жозеф де Линь отзывался о Потемкине так: «Одной рукой он подаёт условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой — набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, с архиереями — о войне».

Приближение Потемкина началось примерно тогда же, когда обозначился закат Орлова, а именно — после битвы при Фокшанах и последующих военных кампаний. Потемкин, по свидетельствам очевидцев и историков, стал «фаворитом-аншефом» для прочих поклонников Екатерины II, которых в период Потемкина именовали «унтер-фавориты».

По сути, он предлагал Екатерине новых молодых да ранних и очень перспективных кавалеров. Покои императрицы и графа соседствовали. И до конца жизни графа он оставался для императрицы своеобразным другом-наставником и, скорее всего, неформализованным «мужем» (хотя есть версия и о тайном венчании Екатерины и Потемкина в Сампсониевском храме Петербурга ).

Умер граф в 1791 году, и здесь снова начинается погребальная символика, поскольку он был забальзамирован и захоронен в соборе Святой Екатерины в Херсонской крепости. В той вотчине, которая и до сей поры считается одним из главных приобретений эпохи правления Екатерины II.

Смерть своего «старшего фаворита» императрица пережила крайне тяжело. По свидетельствам очевидцев «При этом известии она лишилась чувств, кровь бросилась ей в голову, и ей принуждены были открыть жилу».

Зубов

Впрочем, уже в 1789 году новым фаворитом 60-летней императрицы становится Платон Зубов. И после смерти Потемкина именно он стал главным действующим лицом при дворе, сумев убедить Екатерину II, что влюблен в неё, как в женщину.

После смерти Потемкина молодой граф (а родился он в 1767 году) получает фактическое всевластие, по мнению многих современников, не имея к тому ни малейших способностей. Тем не менее, стареющая императрица видела в нем и замену Потемкину, и новую любовь. Чем Зубов активно пользовался.

Однако его положение в одно мгновение рухнуло после смерти Екатерины в 1796 году, когда на трон взошел император Павел. Зубов был причастен и к заговору против Павла, и некоторое время обретался при дворе Александра I, пока его не удалили и оттуда.

Закончил свои дни «блистательный и последний фаворит» в Прибалтике в 1822 году, в общем-то, никем. Собственно, ровно в том статусе, в котором и пребывал всю жизнь, и ровно на той территории, которая и сейчас соответствует такому статусу.

Екатерина II до сих пор остается очень спорной государственной деятельницей. С одной стороны — абсолютизм, ужесточение крепостничества, небывалый разгул коррупции и самовластия. С другой — огромные и важнейшие территориальные приобретения, арамейские реформы Потёмкина, но и его же «потёмкинские деревни».

Переписка с европейскими энциклопедистами, но никакой либерализации в стране. Гонения на Русскую Православную Церковь с лишением земель и многих экономических прав, но расцвет культуры, философии и поэзии, ставший фундаментом для «золотого века» русской литературы.

Откровенный разврат при дворе, беспардонный фаворитизм, но эти самые фавориты радели за Отечество (хоть, подчас и в весьма своеобразной манере). Похоронена Екатерина была в усыпальнице Петропавловского собора, рядом с мужем, Петром III. Гроб с давно почившим императором положили рядом по приказу нового императора Павла. И, согласитесь, в этом тоже есть глубокая символика.