План развития судостроения Севастополя подготовят за два месяца 

Стратегический план развития промышленности в части судостроения и судоремонта для Республики Крым и Севастополя будет разработан в течение ближайших двух месяцев. Такое заявление сделал сегодня вице-премьера правительства РФ Дмитрий Рогозин по окончании совещания членов Морской коллегии при правительстве России в Ливадии. Совещание проходило в закрытом режиме с участием губернатора Севастополя Дмитрий Овсянникова, главы Республики Крым Сергея Аксенова и руководителей промышленных предприятий полуострова.
«Необходимо разработать определенный алгоритм с тем, чтобы у предприятий были оборотные средства, а также средства на техперевооружение. На том оборудовании, которое есть сегодня в Крыму и Севастополе работать можно только по текущим заказам, говорить о конструктивных вещах невозможно», — заявил Рогозин, отметив, что не видит причин для длительных сроков подготовки плана. «Я думаю, что времени на его детальную подготовку не более, чем два месяца», — сказал вице-премьер.
Рогозин также подчеркнул, что видит большие перспективы для судостроения Крыма и Севастополя.
«Я по итогам сегодняшнего совещания Морской коллегии намерен обратиться к президенту РФ с подробным докладом по статусу развития промышленности Крыма и Севастополя на сегодняшний момент и необходимых шагах о дальнейшем движении вперед», — сказал Рогозин.
Фото: ТАСС/Петр Ковалев