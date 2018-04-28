План развития судостроения Севастополя подготовят за два месяца

«Необходимо разработать определенный алгоритм с тем, чтобы у предприятий были оборотные средства, а также средства на техперевооружение. На том оборудовании, которое есть сегодня в Крыму и Севастополе работать можно только по текущим заказам, говорить о конструктивных вещах невозможно», — заявил Рогозин, отметив, что не видит причин для длительных сроков подготовки плана. «Я думаю, что времени на его детальную подготовку не более, чем два месяца», — сказал вице-премьер.

Рогозин также подчеркнул, что видит большие перспективы для судостроения Крыма и Севастополя.

«Я по итогам сегодняшнего совещания Морской коллегии намерен обратиться к президенту РФ с подробным докладом по статусу развития промышленности Крыма и Севастополя на сегодняшний момент и необходимых шагах о дальнейшем движении вперед», — сказал Рогозин.