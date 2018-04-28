Связь любой ценой: история ветерана Ивана Кандыбы

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым , Евгения Мартыненко. Сердцу каждого из нас дорог праздник 9 мая. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу, кто прошел этот тернистый путь и с каждым днем приближал Великую Победу. РИА Новости Крым продолжает рассказывать о бессмертном подвиге тех, кто освобождал от врагов наш родной крымский полуостров, кто боролся и победил.

Голод и детдом

Ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма Иван Иванович Кандыба

Детство Ивана Ивановича Кандыбы пришлось на предвоенные годы. Он родился 11 июля 1923 года в Житомирской области Украинской ССР. Голодомор 1933-го оставил Ивана сиротой. Тогда и начался его, как он говорит, кочевой образ жизни. Будучи совсем юным, он побывал в Одессе, Киеве, Кировограде , а затем был пойман и определен в детский дом. Там он окончил семилетнюю школу, однако страсть к путешествиям его не покидала. И вместо продолжения обучения Иван снова отправился в путь.

Донецк , Кавказ, Кизляр — год за годом юный Иван открывал для себя новые города. К 1941 году он добрался в Астрахань , там и застала его страшная новость о начале войны.

"Июнь 41-го. О войне я услышал, находясь в Астрахани. Оттуда и был призван в ряды Советской армии. Мы должны были сплотиться и дать отпор врагу, отстоять свои земли и защитить свою Родину", — вспоминает Иван Иванович.

"Даже при бомбежке любыми способами обеспечить связь"

Ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма Иван Иванович Кандыба и корреспондент РИА Новости Крым Евгения Мартыненко

В Астрахани стремительно началось формирование воинских частей, Иван попал в 484-й минометный полк 19-й отдельной минометной бригады Резерва Главного Командования. Был зачислен в связисты. Новобранцев, в числе которых был и Иван Кандыба, в ускоренном темпе готовили к работе с радиостанциями, ведь стояла задача держать бесперебойную связь между наблюдательным пунктом полка и батареями.

После завершения учебы полк Ивана Ивановича направили в Ростовскую область , они расположились у Матвеева Кургана . Первый раз он попал под бомбежку в 1942-ом — свои эмоции он помнит до сих пор.

"Я тогда так перепугался, что со страху под машину с минами спрятался. Было очень громко и страшно", — вспоминает ветеран.

Первый серьезный бой Кандыба принял при наступлении на Саур-Могилу в 1943 году. Советские войска тогда отступали после контратаки гитлеровцев. Отошли на пару километров, однако уже к вечеру подоспели «свежие силы», нанесли по противнику танковые удары — и положение было восстановлено. Это, вспоминает Иван Иванович, было его первое крещение боем.

"Связист должен был обеспечить связь. В любую погоду, даже при бомбежке, под градом артиллерийского обстрела я должен был дать бесперебойную связь и я это делал. Наш полк постоянного места не имел, мигрировал по фронту. Только останавливались на одном месте, как тут же поступала команда на передислокацию, а она, порой, занимала до ста километров по фронту", — рассказывает Иван Иванович.

Ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма Иван Иванович Кандыба

После боев в Запорожской области Кандыба был награжден медалью «За отвагу». Там он проводил связь и неоднократно восстанавливал поврежденный кабель, а обрыв иногда происходил сразу в нескольких местах. Так, он несколько раз под шквалом пуль налаживал связь между командным штабом и солдатами «в полях». После этого начались бои за Большую и Малую Лепетихи около Каховского водохранилища, а потом произошел резкий поворот на Сиваш.

Как освобождали Крым

Стоял второй месяц весны. Той самой весны 44-го. Военную часть Ивана Кандыбы прикрепили к 51-й армии, и минометная бригада с другими артиллерийскими частями плечом к плечу пошли по Крыму.

"Прорвали мы Сиваш 8 апреля 1944 года. Была крепкая артиллерийская подготовка, наши бойцы не жалели снарядов. Я впервые увидел, как работала наша «Катюша». Даже один залп производил сильное впечатление, а тут целый дивизион был подготовлен, и как началась бомбежка передовых позиций немцев! Мы корректировали огонь до тех пор, пока не перебили все вражеские точки, стреляли до тех пор, пока не сравняли врага с землей. Но и с нашей стороны потери были сильные", — вспоминает Иван Иванович.

Ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма Иван Иванович Кандыба

После прорыва сивашских позиций советские бойцы пошли на Джанкой. Танками гнали отступающих немцев с крымской земли. Шаг за шагом, день за днем шли солдаты Советской армии, освобождая каждый населенный пункт полуострова от врага. После Джанкоя командир отдал приказ двинуться на Симферополь.

Горожане с радостью встречали советских солдат, благодарили их, угощали, кто чем мог. Но радость от освобождения столицы полуострова быстро сменилась ожиданием следующего боя — война для Крыма еще не закончилась, солдат перебросили в направлении города-героя Севастополь

"Нам командир приказал встать у Сахарной головки под Севастополем. Нужно было штурмовать Сапун-гору, мы, как и прежде, должны были поддерживать огнем пехоту. Помню, собрали там нас, связистов, и объявили, что мы будем наступать, и важно обеспечить связь, — делится ветеран. — В Севастополе враг обстреливал все наши части с Нахимовских укреплений, все хорошо было видно, но мы, готовясь к штурму, отправились прокладывать линию связи. Там нас и встретил враг, там я и попал…".

Сначала немцы пытались перебить кабель, а затем принялись и за самих связистов. Ивана Ивановича ранило в голову, пробило глаз. Его быстро транспортировали в Бахчисарай, а затем в госпиталь в Пятигорске . Там он провел пять долгих месяцев, медики поставили его на ноги, однако осколок до сих пор остался в голове.

Ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма Иван Иванович Кандыба

После выписки Иван Иванович попал в запасной полк в Армавир . Но и там он не задержался — представитель конвойного полка забрал его в Севастополь. «Сказал, что мы будем охранять военнопленных, которые должны отстроить наш разрушенный Севастополь».

"Нас пять-шесть человек было на 200-300 немцев, мы их водили на работы, а они восстанавливали город, который сами же и разрушили. Там я пробыл до 1946-й года", — говорит Кандыба.

После этого продолжилась череда путешествий. На некоторое время Иван Иванович вернулся на Родину в Житомирскую область, а затем переехал в Крым. На полуострове устроился работать в строительно-монтажное управление радиофикации и связи — опытному связисту дали бригаду в 50 человек и поручили обеспечить крымчан радиосвязью. «Так и сказали, надо обеспечить радиоточку в каждый дом, вот мы и начали работать», — вспоминает Иван Иванович.

Награды ветерана Великой Отечественной войны и участника освобождения Крыма Ивана Ивановича Кандыбы

Однако подорванное здоровье постоянно напоминало о себе, и Иван Кандыба сменил род деятельности — отправился поднимать колхоз в Раздольненском районе. Спустя несколько лет оказался в Бахчисарайском районе, где и кинул якорь.

Боевая деятельность Ивана Ивановича отмечена многочисленными наградами. Ордена и медали украшают грудь ветерана, однако хвастаться ими он не любит. Единственное, о чем 94-летний герой рассказывает с удовольствием, — это его нелегкий боевой путь. Он по мере сил посещает парады Победы и уроки памяти в школах, рассказывает подрастающему поколению о событиях более чем 70-летней давности. О том, как наши солдаты сражались за мир и свободу, и об истинной цене великой Победы. Для кого-то это далекая история, а для него — целая жизнь…

Ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма Иван Иванович Кандыба с семьей