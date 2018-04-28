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В Крыму обезвредили якорную мину времён Великой Отечественной войны
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В Крыму обезвредили якорную мину времён Великой Отечественной войны 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Информация об обнаружении в районе пляжа Сокол села Песчаное предмета, похожего на взрывоопасный, поступила в службу спасения от дайверов.
«По прибытии на место происшествия крымские спасатели идентифицировали опасную находку как якорную донную мину немецкого происхождения времён Великой Отечественной войны весом в 632 кг, из них около 300 кг взрывчатого вещества», — отмечается в сообщении.
К месту обнаружения боеприпаса была направлена группа подводного разминирования и специальных водолазных работ специального морского отряда ГУ МЧС по Республике Крым.
В общей сложности к операции привлекли 140 человек и шесть единиц техники. Было организовано закрытие судоходства и эвакуация населения в безопасное место на время проведения пиротехнических работ.
Мину отбуксировали на безопасное расстояние и глубину, после чего ликвидировали с соблюдением максимальных мер безопасности.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.
В 2017 году Nation New сообщало, что на шоссе в Волгограде нашли авиабомбу времён войны.
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