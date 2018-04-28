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Рогозин: крымское судостроение и севастопольские корабелы должны работать на всю Россию
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Рогозин: крымское судостроение и севастопольские корабелы должны работать на всю Россию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
ЯЛТА, 28 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что на мощностях судостроительных предприятий Крыма возможно строить морскую технику для арктического шельфа. Такое мнение он высказал после заседания Морской коллегии.
"Я уже не говорю о возможности потом строительства более серьезных судов, скажем, для арктического шельфа. В той же самой Керчи или Севастополе с учетом сухих доков, которые там есть, это можно делать", — сказал он. По его мнению, более широкое использование существующих производственных мощностей позволит нивелировать последствия санкционной политики стран Запада.
Зампред правительства указал на тот факт, что в настоящий момент в Крыму доходы идут в основном в период туристического сезона. «Но не может Крым засыпать зимой, надо, чтобы Крым, Севастополь работали круглогодично, это должна быть бесперебойная экономическая жизнь, — подчеркнул вице-премьер. — А для того, чтобы она была именно такой, должна быть промышленность, которая никак не зависит от приезда-отъезда гостей».
Он напомнил, что на данный момент костяк крымской промышленности представляют предприятия судостроения. Этот комплекс должен работать не только в интересах обеспечения потребностей Черноморского флота и туризма, считает Рогозин. «Важно, чтобы крымское судостроение, чтобы крымские и севастопольские корабелы работали на всю Россию», — заключил он.
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