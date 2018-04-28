Рогозин: крымское судостроение и севастопольские корабелы должны работать на всю Россию

"Я уже не говорю о возможности потом строительства более серьезных судов, скажем, для арктического шельфа. В той же самой Керчи или Севастополе с учетом сухих доков, которые там есть, это можно делать", — сказал он. По его мнению, более широкое использование существующих производственных мощностей позволит нивелировать последствия санкционной политики стран Запада.

Зампред правительства указал на тот факт, что в настоящий момент в Крыму доходы идут в основном в период туристического сезона. «Но не может Крым засыпать зимой, надо, чтобы Крым, Севастополь работали круглогодично, это должна быть бесперебойная экономическая жизнь, — подчеркнул вице-премьер. — А для того, чтобы она была именно такой, должна быть промышленность, которая никак не зависит от приезда-отъезда гостей».