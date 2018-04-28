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Фотофакт: в Симферополе закрыли ТРЦ «Южная галерея»
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Фотофакт: в Симферополе закрыли ТРЦ «Южная галерея» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Один из крупнейших торговых центров крымской столицы «Южная галерея» закрыт решением Киевского районного суда Симферополя. Об этом свидетельствуют объявления, вывешенные на дверях ТЦ. Фото, подтверждающие данный факт, предоставлены РИА Новости Крым очевидцами, которые не смогли попасть в здание.
Торговый центр опечатан межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Крым.
"На основании определения Киевского районного суда Симферополя от 24.04.2018 дело №2-1649/2018", — говорится в объявлении.
Ранее в Симферополе закрыли два крупных торговых центра — «Куб» и «ФМ». В Ялте закрыли ТЦ «Дом торговли» и «Конфетти». В Саках приостановлена работа торгово-развлекательных центров «М-Гранд» и «Adiz». Во всех случаях причиной закрытия объектов стало выявление нарушений правил пожарной безопасности. Кроме того, 26 марта стало известно о закрытии развлекательного комплекса «Колизей» в Евпатории.
В начале апреля в Крыму прокуратура и МЧС провели в Крыму проверки мест массового пребывания людей. По их итогам в суд было направлено 22 иска о запрете эксплуатации объектов, в которых выявили нарушения. Среди них — 33 крупных торговых и торгово-развлекательных центров, 80 объектов культуры и спорта, 14 досуговых детских организаций.
Проверки мест массового скопления людей в Крыму начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном здании произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек. По числу жертв этот пожар один из крупнейших в России за 100 лет.
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