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С 30 апреля возобновились перевозки в Крым по единому билету
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С 30 апреля возобновились перевозки в Крым по единому билету 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Единая транспортная дирекция (ЕТД) с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету, сообщила в понедельник пресс-служба дирекции.
"Единая транспортная дирекция" с 30 апреля 2018 года возобновляет перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта", — говорится в сообщении.
В дирекции уточнили, что после открытия движения автомобилей по Крымскому мосту, которое планируется во второй половине мая, «перевозки по единому билету будут осуществляться без использования паромов».
Перевозки по единому билету в предстоящий туристический сезон, как и в прошлом году, будут осуществляться в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. «На сегодняшний день оформлено 59 859 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них — 39 695 в Крым, 20 164 — из Крыма», — уточнили в дирекции.
Впервые система доставки пассажиров на полуостров начала действовать 1 мая 2014 года, за этот период по единому билету было перевезено порядка 1,5 млн человек. Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает Федеральная пассажирская компания. Оператором перевозки пассажиров с использованием других видов транспорта — автомобильного и водного — является АНО «Единая транспортная дирекция».
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