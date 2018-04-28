План загрузки предприятий Крыма до 2030 года сформируют в течение двух месяцев

ЯЛТА, 28 апреля. / ТАСС /. План загрузки крымских предприятий будет сформирован на период до 2030 года в течение двух месяцев. Об этом сообщил здесь вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин по итогам Морской коллегии.

"Мы сформируем план загрузки крымских предприятий, причем я думаю, что надо говорить не только об оборонной промышленности, потому что они все двойного назначения, на перспективу не менее, чем до 2030 года, — сказал Рогозин. — Время на его подготовку не более, чем два месяца будет дано".