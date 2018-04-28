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План загрузки предприятий Крыма до 2030 года сформируют в течение двух месяцев
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План загрузки предприятий Крыма до 2030 года сформируют в течение двух месяцев 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ЯЛТА, 28 апреля. /ТАСС/. План загрузки крымских предприятий будет сформирован на период до 2030 года в течение двух месяцев. Об этом сообщил здесь вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин по итогам Морской коллегии.
"Мы сформируем план загрузки крымских предприятий, причем я думаю, что надо говорить не только об оборонной промышленности, потому что они все двойного назначения, на перспективу не менее, чем до 2030 года, — сказал Рогозин. — Время на его подготовку не более, чем два месяца будет дано".
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