Хватит ли в Крыму воды не только для местных жителей, но и для отдыхающих?

Несмотря на то что вот уже полтора месяца, как в Крыму нет серьёзных осадков, запасов воды на курортный сезон хватит и местным жителям, и отдыхающим, уверяют власти республики.

Симферополе и на Южном берегу нет поводов для беспокойства

Первое, что сделали после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года украинские власти, — перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал пресной днепровской водой более 90 процентов нужд полуострова. Однако заморить «сепаратистов» жаждой не удалось — начиная с той самой весны, дожди проливались на Крым с завидной регулярностью, словно подтверждая тезис о высшей справедливости воссоединения жителей полуострова с исторической родиной. Да и крымчане вместе с пришедшей им на помощь Россией не только надеются на Бога, но и сами стараются не плошать. Бурят новые артезианские скважины, устанавливают станции очистки воды, поворачивают крымские реки, строят новые водоводы.

«Водоснабжение Центрального, Северного и Западного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых постоянен и не зависит от времени года. Дефицита водных ресурсов для водоснабжения населённых пунктов данных регионов нет», — рассказал на пресс-конференции в «России сегодня» председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль

В настоящее время водохранилища, снабжающие Симферополь, заполнены почти полностью: Аянское — на 100 процентов, Симферопольское — на 90,2 процента, Партизанское — на 90,2 процента. Все благополучно и на Южном берегу Крыма. Ялта питается из Счастливенского (96,5 процента) и Загорского (75,7 процента) водохранилищ. Алушта — из Кутузовского (100 процентов) и Изобильненского (95,8 процента). Этого более чем достаточно для того, чтобы даже без пополнения запасов обеспечить жителей и гостей этих регионов питьевой водой не только на курортный сезон, но и до конца года.

Может, что-то капнет во второй половине мая Хуже обстоят дела на востоке полуострова — в Феодосии Судаке , Ленинском районе и Керчи . Наливные водохранилища, питающие эти регионы, наполняются путём переброски воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ через русло реки Биюк-Карасу и Северо-Крымский канал. Сейчас снабжающие Восточный Крым водохранилища заполнены следующим образом: Станционное — на 51,3 процента, Самарлинское — на 43,7 процента, Феодосийское — на 44,8 процента и Ленинское — на 39 процентов.

«Напряжённая обстановка остаётся по восточному региону Крыма, — рассказал Вайль. — На сегодняшний день мы отстаём по запасам воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах по сравнению с прошлым годом на четыре миллиона кубометров воды. Уже полтора месяца нет осадков, и ещё и не ожидаются они. По долгосрочному прогнозу где-то во второй половине мая, может, что-то капнет. Хотя по многолетним наблюдениям у нас как раз апрель, май и июнь — это самые обильные на осадки месяцы, когда наши водохранилища наполняются водой».

Тем не менее, уверяет чиновник, в соответствии с поручением главы республики Сергея Аксёнова в курортный сезон все регионы Крыма будут обеспечены водой на сто процентов. «Запасы у нас есть, ресурсы есть, мероприятия на крайний аварийный случай разработаны, люди обучены. Поэтому никакой тревоги по не обеспечению или срыву подачи воды для нужд водоканалов в курортный сезон нет», — сказал Вайль.

Северо-Крымский канал по-прежнему в рабочем состоянии

Что касается Северо-Крымского канала, то он продолжает играть важную роль в обеспечении полуострова водой. Во-первых, как уже говорилось, он используется для перекачки воды в наливные водохранилища, питающие Восточный Крым. Во-вторых, служит дополнительным резервуаром, откуда можно выбирать воду даже когда пустеют, как это уже было минувшей зимой, Белогорское и Тайганское водохранилища.

При этом, по словам Вайля, «околоспециалисты в Крыму и особенно на материке» напрасно рассказывают байки о том, что за годы после его перекрытия Украиной Северо-Крымский канал пришёл в нерабочее состояние. «Если сейчас Украина откроет кран в Каховке , канал заработает на сто процентов», — утверждает чиновник.

В ста населённых пунктах вода не соответствует ГОСТам

Ещё одна важная «водная проблема» полуострова — приблизительно в ста населённых пунктах питьевая вода не соответствует требованиям ГОСТа. При этом минерализация подземных источников питьевой воды на севере Крыма из-за их активного использования медленно, но постоянно растёт. Один из путей решения проблемы — установка станций доочистки воды. Пилотный проект по установке такой станции российского производства (по словам Вайля, там нет ни одного импортного винтика) реализован в селе Каменка Первомайского района. В дальнейшем этот опыт планируют распространить и на другие населённые пункты.

По многолетним наблюдениям у нас как раз апрель, май и июнь — это самые обильные на осадки месяцы, когда наши водохранилища наполняются водой.