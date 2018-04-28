Судоремонтные заводы Крыма должны выйти на международный рынок — Рогозин

"Сегодня мы обсудим ряд конкретных проблем, в частности, продвижение продукции, выпускаемой крымскими и севастопольскими промышленными предприятиями, на рынок стран таможенного союза и международный рынок", — сказал он.

Также вице-премьер подчеркнул необходимость дополнительных заказов на предприятия судостроения и судоремонта Крыма и Севастополя.

"В целом надо выстраивать программу долгосрочного видения заказов на этих предприятиях, тогда будет проще планировать и подготовку кадров, и вопросы, связанные с подготовкой промышленно-технологического потенциала", — подчеркнул Рогозин.