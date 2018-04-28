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Судоремонтные заводы Крыма должны выйти на международный рынок — Рогозин
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Судоремонтные заводы Крыма должны выйти на международный рынок — Рогозин 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 28 апр — РИА Новости Крым. Продукция судоремонтных предприятий Крыма и Севастополя должна поставляться на рынки стран таможенного союза и других стран мира. Об этом в ходе заседания Морской коллеги заявил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин.
"Сегодня мы обсудим ряд конкретных проблем, в частности, продвижение продукции, выпускаемой крымскими и севастопольскими промышленными предприятиями, на рынок стран таможенного союза и международный рынок", — сказал он.
Также вице-премьер подчеркнул необходимость дополнительных заказов на предприятия судостроения и судоремонта Крыма и Севастополя.
"В целом надо выстраивать программу долгосрочного видения заказов на этих предприятиях, тогда будет проще планировать и подготовку кадров, и вопросы, связанные с подготовкой промышленно-технологического потенциала", — подчеркнул Рогозин.
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