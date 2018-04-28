Рогозин пообещал к июлю подготовить план развития судостроения в Крыму

Вопросы развития судостроения и судоремонта на предприятиях Крыма и Севастополя обсудили в закрытом режиме в ходе совещания членов Морской коллегии при правительстве России , которое проходит в субботу в Ливадии.

"По итогам сегодняшнего совещания Морской коллегии намерен обратиться к президенту с подробным докладом по статусу развития промышленности Крыма и Севастополя на сегодня и необходимых шагах по дальнейшему движению вперед", — сказал Рогозин.

Он отметил, что будет подготовлен план развития судостроения, судоремонта на верфях полуострова до 2030 года. «Время на его подготовку — не более двух месяцев», — уточнил Рогозин.