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Рогозин пообещал к июлю подготовить план развития судостроения в Крыму
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Рогозин пообещал к июлю подготовить план развития судостроения в Крыму 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛИВАДИЯ (Крым), 28 апр — РИА Новости. Стратегический план развития промышленности, судостроения и судоремонта на предприятиях Крыма и Севастополя будет подготовлен за два месяца, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Вопросы развития судостроения и судоремонта на предприятиях Крыма и Севастополя обсудили в закрытом режиме в ходе совещания членов Морской коллегии при правительстве России, которое проходит в субботу в Ливадии.
"По итогам сегодняшнего совещания Морской коллегии намерен обратиться к президенту с подробным докладом по статусу развития промышленности Крыма и Севастополя на сегодня и необходимых шагах по дальнейшему движению вперед", — сказал Рогозин.
Он отметил, что будет подготовлен план развития судостроения, судоремонта на верфях полуострова до 2030 года. «Время на его подготовку — не более двух месяцев», — уточнил Рогозин.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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