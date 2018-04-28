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Отрасль судостроения Крыма за четыре года сделала рывок в развитии — Рогозин
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Отрасль судостроения Крыма за четыре года сделала рывок в развитии — Рогозин 

РИА Новости Крым 27 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 28 апр — РИа Новости Крым. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отрасль судостроения и судоремонта полуострова сделал рывок в своем развитии. Об этом на заседании Морской коллегии, которая проходит в Ливадийском дворце, заявил вице-премьер-министр правительства России Дмитрий Рогозин.
"За прошедшие четыре года воссоединения Крыма с Россией мы сделали рывок в вопросе подъема этих предприятий из той разрухи, в которой они находились", — заявил он.
При этом он отметил, что развитие отрасли судостроения и судоремонта Севастополя потребует дополнительных решений правительства России.
"Формирование стратегии развития отрасли судостроения и судоремонта на территории Севастополя — это отдельный вопрос, который требует большого внимания, поскольку, если говорить о предприятиях Феодосии и Керчи — там все более-менее понятно, но в Севастополе, видимо, потребуются дополнительные волевые решения", — сказал он.
Вице-премьер также отметил, что развитие ОПК Крыма нужно постоянно держать под контролем.
"Мы сейчас с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым — главой Крыма) до начала заседания обменивались впечатлениями: как только ослабляешь контроль, процессы сразу замедляются. Мы намерены этим вопросам сейчас уделить отдельно внимание с тем, чтобы бесперебойно и последовательно шло развитие промышленного потенциала Крыма и Севастополя", — подчеркнул Рогозин.
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