Отрасль судостроения Крыма за четыре года сделала рывок в развитии — Рогозин

"За прошедшие четыре года воссоединения Крыма с Россией мы сделали рывок в вопросе подъема этих предприятий из той разрухи, в которой они находились", — заявил он.

При этом он отметил, что развитие отрасли судостроения и судоремонта Севастополя потребует дополнительных решений правительства России.

"Формирование стратегии развития отрасли судостроения и судоремонта на территории Севастополя — это отдельный вопрос, который требует большого внимания, поскольку, если говорить о предприятиях Феодосии и Керчи — там все более-менее понятно, но в Севастополе, видимо, потребуются дополнительные волевые решения", — сказал он.

Вице-премьер также отметил, что развитие ОПК Крыма нужно постоянно держать под контролем.

"Мы сейчас с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым — главой Крыма) до начала заседания обменивались впечатлениями: как только ослабляешь контроль, процессы сразу замедляются. Мы намерены этим вопросам сейчас уделить отдельно внимание с тем, чтобы бесперебойно и последовательно шло развитие промышленного потенциала Крыма и Севастополя", — подчеркнул Рогозин.