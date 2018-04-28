В крымском лесу 10 часов искали заблудившихся женщину и ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым . Крымские спасатели провели успешную операцию по поиску женщины и несовершеннолетнего ребенка, которые накануне вечером потерялись в горнолесной местности в районе города Старый Крым Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

"В службу спасения от мужчины, жителя Феодосии, поступило сообщение о том, что его супруга и 5-летний сын примерно в 15.00 потерялись в лесу в районе Козьей балки. Мобильной связи с ними нет, необходима профессиональная помощь крымских спасателей", — рассказали в ведомстве.

По словам заявителя, вся семья на личном автомобиле выехала в лес в район Парка антилоп «Сафари Ранч» на отдых. Супруга с ребенком отошли от машины на несколько метров, чтобы прогуляться, и мужчина потерял их из виду. Самостоятельные поиски результата не дали, после чего гражданин обратился в службу спасения.

К месту предполагаемого местонахождения отдыхающих направились специалисты поисково-спасательных групп из Симферополя, Феодосии и Судака , оперативные группы пожарно-спасательных частей, а также сотрудники Феодосийского и Судакского отрядов «Крым-СПАС».

К поискам также были привлечены представители казачества, лесники и сотрудники МВД РК, к которым присоединились неравнодушные местные жители. Всего в поисковой операции участвовали 82 человека и 14 единиц техники.

Разделившись на группы, участники поисково-спасательной операции постепенно обследовали весь участок предполагаемого местонахождения пострадавших.

В результате оперативных действий в 0:40 женщина с ребенком были обнаружены у лесничего кордона, к которому пострадавшие вышли в ходе самостоятельного поиска обратной дороги. Как выяснилось, все это время пострадавшие находились в движении, что также не способствовало их быстрому обнаружению. Ни ребенок, ни мать в медицинской помощи не нуждались.