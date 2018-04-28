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В Москве пройдет СоцХипХопФест 4 мая
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В Москве пройдет СоцХипХопФест 4 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Через неделю, 4 мая, в столице пройдет фестиваль «СоцХипХопФест», посвященный социальному хип-хопу и являющийся благотворительным.
Гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу, граффити-баттл, увидеть выступление участника команды из Калифорнии Flexible Flav, бибоя Алекса Ванга, а также скетч-баттл, организованный Molotow и MurAll Art. Также в программе СоцХипХопФеста выступление детей из благотворительного проекта #хипхопсоцликбез, организованное Hip Hop Союзом совместно с ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Планета Семьи».
Кроме того, всем гостям фестиваля будет доступна хип-хоп библиотека, в которой будут представлены книги из первой в России библиотеки по хип-хоп культуре, созданной на базе Российской государственной библиотеки для молодежи.
Мероприятие состоится 4 мая в 18:00 в пространстве Спейс Дизайн-завода «Флакон». Вход свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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