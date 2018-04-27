Как Российская империя воевала в Первую мировую

Галицийская битва, Сарыкамышская операция, Брусиловский прорыв — все это сегодня почти забытые эпизоды нашей истории. А ведь в этих битвах Первой мировой войны когда-то принимали участие наши предки, реальные люди.

Они переживали радость побед и горечь поражений. Погибали под бомбами аэропланов и в ходе газовых атак. На войне как на войне.

Вступили в бой Три человека — эрцгерцог Франц Фердинанд, его жена София Хотек и их убийца серб Гаврило Принцип — сыграли роковую роль в истории. Формально именно эти события спровоцировали начало войны. Хотя мир был уже готов вспыхнуть от любой искры. К этой войне Россия и Европа шли давно: 20 лет росли противоречия между странами.

После убийства эрцгерцога в Сербии Россия не могла остаться в стороне. Практически сразу было принято решение об объявлении войны. Российские войска были подготовлены блестяще. Экономика находилась на самой высокой точке своего развития. Ничего не мешало правительству обеспечить армию новейшими боеприпасами.

Англия тратила больше всех

В России с июля 1914 года по август 1917 года на военные нужды из казны было выделено свыше 41 миллиарда рублей. Военные расходы Британии составили около 55 миллиардов рублей, Франции — 33 миллиарда рублей, Германии — 47 миллиардов рублей.

Сколько стоил один день войны

Весной 1916 года один день войны стоил российской казне 31-32 миллиона рублей. Всего же сумма военных расходов превысила бюджет 1913 года более чем в 13 раз.

Русские войска спасли Париж в 1914 году

В первые недели войны армии двух генералов А. Самсонова и П. Ренненкампфа начали активное наступление. Русские войска нанесли удар в Восточной Пруссии. Немцы вынуждены были перебрасывать войска с Западного фронта на Восточный. Только благодаря этому немцы проиграли в первой крупной битве на реке Марне . Они были отброшены почти на 100 километров назад. Париж был спасен.

Трагедия армии Самсонова

Русские войска стремительно завоевывали территорию неприятеля. Но это стало главной ошибкой. Транспортное сообщение было нарушено. Не хватало оружия и боеприпасов. В районе топких лазурных болот армия генерала Самсонова попала в окружение. В течение двух дней шли отчаянные бои. «Мы должны были принести эту жертву во благо союзников», — сказал один из дипломатов в частной беседе.

Польский город Перемышль сдается русским

В октябре 1914 года на Юго-Западном фронте русские войска пытаются с ходу овладеть мощной укрепленной крепостью города Перемышль. Этого сделать им сразу не удается. Русское командование приступает к блокаде с использованием дирижаблей и аэропланов, которые бомбили крепость и корректировали огонь артиллеристов. Австрийцы безрезультатно стремились вырваться. В начале марта крепость пала. Гарнизон сдался на милость русским. Этой милости ожидали более 140 тысяч австрийских солдат, генералов и офицеров.

Лобовые атаки в Галицийской битве

Успех под Перемышлем позволил четырем русским армиям вести продолжительные бои в Галиции. Радиус действия армий составлял 450 километров. Более 700 тысяч русских солдат против 830 тысяч австро-германских сходились в течение месяца в лобовых атаках. Победа осталась за русскими. Львов — центр провинции — был взят.

Победа на Кавказском фронте

На Кавказском фронте в декабре 1914 года русские войска одерживают победу над турками в районе станции Сарыкамыш. Однако она плохо укреплена, и русские держатся из последних сил. Не хватает продовольствия и боеприпасов. Турки наносят удар по правому флангу. Угроза окружения неминуема. Но наступает зима. Русским это на руку. Они подвозят боеприпасы и мощным контрударом отбрасывают неприятеля, окружая 9-й турецкий корпус. В этих сражениях погибли 26 тысяч русских солдат, турецкие потери превысили 90 тысяч.

Турецкие города Эрзерум и Трапезунд пали один за другим в 1916 году в ходе одноименных операций. При поддержке Черноморского флота в Ризе высадились кубанские разведчики, которые смогли за счет внезапного удара посеять страшную панику. Успехи командования на Кавказском фронте историки объясняют и отдаленностью от Москвы русского царя.

Историки в один голос говорят о том, что решение последнего русского императора возглавить Ставку на фронте было ошибочным. Оно деморализовала командование. Боевые генералы были в замешательстве от ряда приказов, поступающих от Николая II и его окружения. Чего только стоит один визит императрицы в ставку. Она потребовала от генерала Алексея Брусилова назвать ей точную дату наступления. Но Брусилов, конечно, ничего не сказал.

Последняя доблестная победа генерала Брусилова

Это был венец карьеры генерала Брусилова, когда он в 1916 году отказался от оборонительной тактики, навязываемой Николаем II, и приступил к разработке стратегической наступательной операции против немецких и австро-венгерских войск в районе Галиции и Буковины. Наступление шло по всему фронту. Это была главная идея Брусилова. Противник не был готов к такому повороту. Обычно русские оборонялись или на небольших участках шли в атаку. Австрийская оборона грешила тем, что вторая и третья линии не отличались сильными рубежами. Объединенные фронты — сильный Западный и послабее Юго-Западный — смогли нанести сокрушительное поражение расслабленным немцам.

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