Как учат английский язык в разных странах

СодержаниеОбъединяющие буквыHello, English!А что у них?КитайШвецияИспанияГерманияФинляндия

Английский язык стабильно лидирует в рейтинге востребованных и практически считается языком межнационального общения. В любой стране люди смогут «продержаться» с помощью минимальных знаний английского, но только вот многие хотят свободно понимать язык Шекспира и не чувствовать себя неуютно, когда вокруг говорят на английском языке. Как научиться общению на английском «без сучка и задоринки» и как этот вопрос решается в разных странах, рассказываем на MedAboutMe.

Объединяющие буквы

Все занавесы упали и препоны давно исчезли и люди могут свободно общаться с друзьями из других стран в любое время суток. Благо есть всемогущий интернет, способный обеспечить связь Москвы Новой Зеландией или Австралией практически по желанию заказчика. А еще любой из жителей планеты может отправиться в путешествие по миру, обладая даже школьным запасом знаний по английскому языку. 26 букв английского алфавита сумели объединить народы сотен стран.

Личный опытЮлия, Москва

Моих школьных знаний хватало лишь на то, чтобы сказать пару приветственных фраз. А дальше? Дальше нужно было знание языка, которое помогало свободно общаться на английском. Что лично мне дало знание языка? Многое. Я читаю интересные статьи, не дожидаясь их перевода. Могу «чатиться» с друзьями из других стран. Я научилась петь свои любимые песни и смотреть сериалы на английском языке. Сейчас я могу свободно путешествовать по всему миру. Да, в общем, многое стало доступно после того, как я всерьез взялась за English. И самое главное то, что у меня появилось много друзей в других странах, общение с которыми не составляет для меня никакого труда.

Hello, English!

Изучение английского языка в настоящее время актуально как никогда.

Во-первых, многие работодатели тщательно изучают резюме будущих сотрудников на предмет наличия «галочки» в графе «знание иностранных языков».

Во-вторых, даже бизнесменам, регулярно совершающим поездки в Турцию Китай , необходимо общаться со своими деловыми партнерами. С изучением китайского и турецкого в России «напряженка», поэтому лучше обладать запасом фраз на английском языке, которым китайские предприниматели владеют достаточно хорошо.

И хоть все жители необъятных российских просторов изучают английский язык как минимум лет восемь в школе, похвастаться его свободным владением могут немногие.

Согласно отчету «Индекс EF EPI» (организация, изучающая уровень владения английским в мире), Россия находится на 38 месте в группе «слабо владеющих». Почему так происходит?

Комментарий экспертаАркадий Шушпанов, автор книги «Секреты великих полиглотов: языковой барьер и творчество» (из интервью издательству Livrezon)

Причины, по которым изучение иностранного языка дает «сбой», известны:

нарушение методических принципов преподавания; недостаточно мотивации у обучающихся; используется устаревшая система образования; необходимо строить обучение на конкретных задачах.

Популярные нынче языковые курсы, летние школы для детей и подростков, интенсивы, конечно, не бесполезны. Они дают «оболочку», т. е. стараются погрузить человека в структуру, где он вынужден применять языковые навыки для общения. Все зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой человек, изучающий иностранный язык. Начинать изучение можно в любом возрасте. Дело в мотивации. Успех приходит к тем, кто настойчиво идет к цели.

Если желание изучать иностранный язык появилось, оно осознанное и человек готов приступить к изучению, то специалисты рекомендуют следующие действия:

определить свой уровень владения иностранным языком (в интернете есть масса ресурсов, предлагающих подобную услугу); определиться с подходом, который хотелось бы применить (занятия в группе, индивидуально с преподавателем, самостоятельное изучение языка); определиться с учебными пособиями; настроиться на серьезные регулярные языковые занятия. Комментарий эксперта Мария Наумова , доцент кафедры германского языкознания и иностранных языков АГУ Владение иностранным языком предполагает владение разными видами речевой деятельности:

понимание иноязычной речи на слух (аудирование); говорение; чтение с осмыслением прочитанного; письмо.

Учитывая все эти виды речевой деятельности, необходимо использовать комплексный метод в изучении иностранного языка, т. е. обучать каждому из этих видов освоения языка. Большинство существующих программ для учебных заведений России построены с учетом этого подхода. В большинстве своем школы и ВУЗы используют традиционную методику.

Наряду с ними существуют нетрадиционные методы изучения языка. Одни становятся суперпопулярными, другие быстро забываются.

Например, «метод погружения», когда полностью исключается общение на родном языке обучаемых, и практикуется использование иностранного языка.

Обучающимся предлагается даже имя себе придумать на иностранном языке, т. е. некий перфоманс, обращающий человека в языковую среду. Считается, что это поможет ориентироваться в разных ситуациях. Подобный метод активно используется коммерческими школами и разнообразными курсами по изучению иностранных языков.

На мой взгляд, нетрадиционные методики лучше использовать для обучения иностранным языкам тех, кто уже имеет за плечами среднее и высшее образование, но жизненные обстоятельства заставили усовершенствовать знания.

Нетрадиционная методика обычно представляет собой интенсивный курс, дающий большую лексическую базу, грамматику и позволяет человеку начать говорить на иностранном языке и начать его понимать.

Хочу отметить важность регулярных занятий при использовании любой методики, т.к. в случае прерывания курса, без практического применения и языковой среды полученные знания улетучиваются очень быстро. Процесс должен быть непрерывным. Возможно, интенсивность будет меняться, но прерывать изучение языка не следует, если нужен хороший результат.

Существует огромное количество ресурсов для накопления лексического запаса:

игры по формированию слов; слова, подкрепленные визуальными образами; использование видео и аудио записей.

Все это помогает человеку запомнить слова по предложенной теме. Формирование словарного запаса рекомендуется в тематических ограничениях, облегчающих понимание и запоминание слов.

Комментарий экспертаЮлия Борисовна Никонова, педагог, директор школы английского языка Windsor

Преподаватели нашей школы, носители языка (UK, USA, Canada, Australia, New Zealand), работающие с русскоязычными студентами, практикуют лексический подход (Lexical Approach) в сочетании с натуральным (Natural Approach) и коммуникативным (Сommunicative Approach). Такое сочетание помогает учить язык не «насильно», а через постоянное нахождение в языковой среде и получая лексику в правильном контексте.

Теория лексического подхода была сформулирована еще в прошлом веке, но популярность он приобрел только сейчас и все чаще встречается в пособиях британских издательств (Cambridge University Press, National Geographic Learning).

А коммуникационный подход помогает обучающимся настроиться на общение на другом языке, убрать «языковой барьер» и страх допустить ошибку.

Как результат: за достаточно короткий срок люди начинают общаться на английском уверенно.

А что у них?

У «них» дело обстоит гораздо лучше. Во многих странах мира сумели отказаться от малоэффективной системы подачи больших объемов теории без практики, и перешли к инновационным методам освоения заморских языков. Видимо, мотивация действительно важна.

Китай

Прежде китайская система обучения английскому языку в школах во многом напоминала российскую: максимум теории и минимум практики. Китайцы умели читать и писать на английском, но практически не говорили. Сейчас ситуация изменилась в том смысле, что молодежь в Китае старается освоить язык и прилагает к этому все усилия. Они много занимаются дома и старательно выполняют все задания. Во многом этому способствуют современные технические новинки, позволяющие практиковать английское произношение и накапливать лексический запас в любое время и в любом месте. В основе мотивации у китайских студентов лежат социальные причины: путешествия, выезд на работу, получение престижной должности.

Для жителей скандинавских стран общение на английском языке не представляет трудности. Они говорят на языке Байрона так же свободно, как и на своем родном. Все дело в том, что система образования в Швеции построена на практическом освоении языка. Для шведских школьников обычным является задание посмотреть и затем обсудить в классе фильм, найти друзей в интернете и рассказать на занятиях о чем был «чат», рассказать о прочитанных книгах. Кстати, читают шведские школьники не адаптированную литературу на иностранном языке, а большинство передач по телевидению идут на английском.

Личный опытRussell (New Zealand), преподаватель английского языка школы Windsor

Обучая английскому (неважно, англоговорящих или нет), мы берем за основу лексический подход. Особенность его в том, что студенты учат английский (или любой другой язык) не «насильно», без зубрежки и штудирования. Они постоянно находятся в языковой среде, впитывают информацию, а любые слова получают сразу в правильном контексте, с примерами употребления, в «связках» с другими словами.

Многократное повторение словарных конструкций позволяет естественным образом запомнить их и успешно «встраивать» в речь. Человек словно возвращается в раннее детство, когда он учил свой родной язык, повторяя за мамой и папой.

В разговорном английском главное отличие — диалекты. Они влияют на правила написания, произношение и даже грамматику. Например, в Новой Зеландии вам посоветуют пользоваться словарем, который существенно отличается от американского. При этом каждый диалект корректен, другое дело, что студенты часто хотят учить один конкретный: британский, американский.

Преподаватель из любой страны должен держать это в голове и стараться объяснять различия между диалектами. Кстати, мы сами с ранних лет учимся различать диалекты, так как постоянно находимся в среде, где их огромное множество.

Испанцы уверены, что испанский, конечно, главный язык на планете, но и английскому внимание уделяют. Во всяком случае, в школе, помимо основных уроков по изучению языка Шекспира, преподавание некоторых предметов (трудовое обучение, изучение окружающего мира) ведется на английском языке.

Немецкий язык не меньше английского распространен в мире, но изучению родного языка английской королевы немцы уделяют серьезное внимание. На уроках в школе действует принцип: общение исключительно на английском. Максимум работы выполняется школьниками самостоятельно, а учитель контролирует выполнение. Много устной работы в группах, сюжетных диалогов, обсуждений прочитанных книг.

Личный опыт Анна Кайгородова , воспитатель в детском саду «Entdeckerland» («Страна исследователей»), Берлин

Я живу в Берлине, поэтому часто наблюдаю ситуацию, когда туристы спрашивают, «как пройти в библиотеку», в Рейхстаг или какой-то музей.

Чаще всего они обращаются именно на английском и практически каждый коренной житель столицы может без промедления объяснить им куда, как и на каком транспорте им туда добраться.

Дело в том, что английский язык в Германии начинают преподавать в младших классах и продолжают до окончания школы с постоянным увеличением часовой нагрузки.

Учебники, который я держала в руках, выглядят очень красочно и интересно. Дети изучают простые разговорные темы о семье, школе, хобби, покупках, поведении в кафе. Нет длинных и скучных текстов для перевода, которые я лично в школе терпеть не могла. Часто преподавателями английского становятся носители языка. Старшеклассники нередко ездят по обмену в Англию Ирландию или Америку, что конечно, является отличной тренировкой разговорного английского.

В старших классах к изучению английского прибавляется еще один иностранный язык. Дети могут выбрать русский, испанский, французский или любой другой, в зависимости от того, что предлагает конкретная школа.

В Берлине много немецко-английских детских садов, где с детьми постоянно говорят на двух языках: немецком и английском. Но такие ДОУ чаще всего посещают дети, чьи родители и дома говорят на английском.

Немецкие мамы и папы не стремятся с пеленок отдать детей на курсы иностранных языков, так как знают, что в школе они получат качественные и полезные знания.

В стране Суоми тоже нет зубрежки при изучении английского. Тем не менее финны выделяются высоким уровнем знания английского языка. Его изучение начинается с общения, а грамматику подключают позже, когда ребенок в состоянии формулировать свои мысли на иностранном языке.

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