Почему одним христианам ставят крест на могиле в ногах, а другим — во главе

Принято считать, что на могилах православных христиан крест устанавливается в ногах, а на могилах католиков или лютеран — в изголовье. На деле же единой традиции на этот счет не существует.

Что символизирует крест в ногах и в голове?

В христианской традиции покойников хоронят лицом к востоку, то есть головой на запад и ногами на восток. Именно так был захоронен Христос в пещерной могиле. Новый Завет утверждает, что перед Концом Света Христос воскреснет и восстанет подобно молнии с востока. Когда усопшие, в свою очередь, воскреснут, чтобы предстать перед Страшным Судом, то они смогут сразу же увидеть Христа. Крест в ногах символизирует опору и вечную жизнь.

Если же крест стоит в изголовье могилы, это символизирует хоругвь, которую человек понесет в руках после всеобщего воскрешения как символ победы над темными силами.

Что говорят церковные догматы?

Церковь поясняет, что ориентировка креста имеет отношение скорее к религиозным традициям, чем к догмам. Все зависит от местных обычаев, а также от религиозных убеждений близких покойного. Так что крест может стоять и в ногах, и в голове. У православных русских чаще встречается первый вариант. В католических странах — второй.

Мнения священнослужителей

Но и среди служителей православной церкви бытуют по этому поводу разногласия. Например, в книге «У Бога все живы» говорится: «Крест, символ спасения, возвышается над могилой всякого христианина (он ставится в ногах)».

Отец Афанасий (Гумеров) говорит: «Хоронят покойника по Православному обычаю головой на Запад и, соответственно, лицом на Восток, чтобы он мог видеть восход Солнца. Солнце ведь рождается на Востоке, но умирает на Западе. Положение покойника выражает безмолвную молитву и стремление следовать от мрака к с свету, от Запада к Востоку, от этого земного

мира в вечность. Перед концом света Христос придет с Востока, где по Библии находится Рай. И когда он придет, мертвые должны увидеть Его лицо, а Христос должен увидеть лица покойников. В ногах покойного ставят крест Христов. Храмы православные строят тоже так, чтобы верующие во время молитвы стояли лицом на Восток».

А иеросхимонах Амфилохий (Николай Федорович Трубчанинов) в книге «Сила Креста Христова» пишет: «А тут стало такое время, что крест стали ставить в ногах покойника. Так он говорил: „Я готов принять любые, самые жестокие муки, но только чтоб из моих уст не сошли слова: ставить крест в ногах. И не дай Бог, чтоб мне поставили крест в ногах, я и оттуда приду и покажу тогда, где крест ставится“».

Отец Олег Моленко на вопрос верующей женщины об установке креста отвечает так: «В день славного всеобщего воскресения мертвых… тела всех умерших людей Божьей силой воскреснут и восстанут из своих могил. У кого по благочестивому обычаю крест стоял в ногах, те, восставши,

первым делом узрят этот любезный им символ их спасения. У кого по невежеству или другим причинам крест был поставлен у изголовья… те могут лишь удариться головой об основание креста».

Так что только вам решать, какой традиции следовать и где на могиле ставить крест.