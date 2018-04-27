Для чего турки пришли в Россию

История Османской империи — это история, пожалуй, самого потрясающего взлета и самого трагического угасания великой державы. Образованная в XIII веке на части земель бывших владений Византийской империи в Малой Азии, Оттоманская Порта примерно за триста лет стала самым могущественным государством на Земном шаре.

В XVI столетии османские знамена развивались уже не только над Малой Азией, но и над Балканами, практически всей Северной Африкой, Аравией, Левантом, Закавказьем и Западной Персией. Вассалами турецких султанов стали крымско-татарские ханы.

Средиземное море

Чёрное море для османов было внутренним, а в Средиземном — они чувствовали себя абсолютными хозяевами. На германцев турки наводили ужас и даже дважды брали в осаду Вену . Из набегов на Россию и Речь Посполитую татары гнали миллионы пленников, которых затем продавали на невольничьих рынках своим турецким сюзеренам.

Российское государство стояло у османов как кость в горле. Иван Грозный посмел присоединить к Московской державе тюркские ханства и кавказские княжества, которые султан уже видел своими вассалами. За такую обиду русские должны были подвернуться жестокому наказанию. Воспользовавшись тем, что после подписания Люблинской унии, Ливонская война складывалась для России не лучшим образом, татары в 1571 году дошли в набеге до Москвы , а еще через год, получив от турецкого султана семитысячный отряд отборных янычар, крымский хан Девлет Гирей двинулся покорять Россию.

Однако русские военачальники Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостин, зайдя в тыл турецко-татарским войскам и навязав им свой стиль боя возле российской передвижной крепости «гуляй-поле», в конце концов, сумели наголову разгромить незваных гостей. Так, Россия не стала турецким владением.

После завершения Смутного времени России и Турции стало тесно на одном континенте. За двести с небольшим лет российские и турецкие войска встречались в бою десять раз. И лишь один раз все это время Турции удалось выйти из войны победителем — разгромив русскую армию в Прутском походе Петра I.

Статус

Начиная со второй половины XVIII века, положение Османской империи стало катастрофическим. Русские войска полностью вытеснили турок из Северного Причерноморья, Крыма и Бессарабии. В начале XIX столетия России отошло побережье Кавказа.

В 1853 — 1856 годах турки попытались взять реванш, высадившись в Крыму вместе с британцами, французами и сардинцами, но это не принесло Порте ничего хорошего. Напротив, в Санкт-Петербурге утвердились в намерении вытеснить турок в Азию. По итогам же Русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов Османская империя фактически покинула Европу, сохранив за собой лишь небольшой участок суши на берегах Босфора.

Порту подвело то, что ее могущество было основано в первую очередь на жестокости и насилии. Покоренные силой народы автоматически становились союзниками России, на столетия превратившейся в главного противника Османской империи. Освободительный поход русской армии на Балканы стал одним из самых ярких примеров международного альтруизма и самопожертвования во имя торжества гуманизма и славянского братства, забившим гвоздь в крышку гроба османской имперской экспансии.