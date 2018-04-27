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Противопожарные проверки крымских объектов продлили до 1 июня
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Противопожарные проверки крымских объектов продлили до 1 июня 

РИА Новости Крым 57 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Все объекты массового скопления людей в Крыму планируется проверить до 1 июня. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил замначальника ГУ МЧС России по РК Максим Грамотный.
"Принято решение до 1 июля проверить все объекты массового пребывания людей. Где не будут проведены надзорные мероприятия, обязательно будет проведен комплекс профилактических мер. Основной упор делается на проверку работоспособности систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, а также уделяется внимание осведомленности дежурного персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", — заявил Грамотный.
Специалисты обучают сотрудников предприятий, как действовать в случае чрезвычайных происшествий. Грамотный напомнил, что трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла именно из-за того, что служба охраны вовремя не приняла правильное решение, не провела эвакуацию людей из ТЦ.
"На данный момент проверено порядка 400 объектов массового пребывания людей, к административной ответственности привлечено порядка 150 человек, выписаны большие штрафы", — заключил он.
Проверки мест массового скопления людей в Крыму начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном здании произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек.
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