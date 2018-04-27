Московские интеллектуалы берутся возродить богемный Коктебель 

Больше ста лет назад Коктебель был привлекателен для московско-питерской интеллектуальной элиты Империи. Сюда съезжались лучшие поэты и писатели 20-х и 30-х годов прошлого века, в том числе, Николай Гумилев, Марина Цветаева, Андрей Белый, Михаил Булгаков, Алексей Толстой и другие. Особенностью этих встреч была объединявшая множество гуманитариев горечь от бед, настигших в то время Россию.
В годы СССР, может быть и не так ярко и романтично как у Волошина, но традиции, рожденные его клубом, существовали. Многие еще помнят, как в парке Дома творчества Литфонда стояли таблички с напоминанием для курортников «Тише — работают писатели!»
В украинские годы творческий и богемный Коктебель приказал долго жить. И предстоят годы разгребания авгиевых конюшен. Идея возродить в Крыму литературно-философский клуб принадлежит актрисе Людмиле Ярошенко и журналисту Александру Мидлеру.
Кандидат философских наук, академик РАЕН Александр Мидлер, вспоминая Волошина и его гостей в Коктебеле, сказал: «Сейчас несколько другие времена. Горечь прощания со старой Россией дополняется надеждой встретиться с новой, с обновляемой Россией. Так или иначе, российской художественной и гуманитарной интеллигенции есть о чем размышлять вместе с крымскими поэтами, художниками, да еще и с политическими аналитиками и философами».
Предполагается, что центр развернется на юго-востоке Крыма, в небольшом селе Приветном — в горах в 50 километрах от Алушты.
Выбор для культурной инициативы «Приветного» любопытен: есть серьезные исследователи, убежденные в том, что местные постройки относятся к древнейшим в Крыму. Предполагают, что люди здесь живут уже несколько тысяч лет. Даже язык этой долины в горах до недавнего времени значительно отличался от диалектов соседних деревень.
«Приветное» давно привлекает столичных интеллектуалов и гуманитариев. Некоторые из них считают его своего рода местом силы. Кстати любопытны и варианты названия «Приветного» и их этимология. Одно из них — «Ускут» В 1873 году известный исследователь Крыма Василий Кондараки в своей книге «Универсальное описание Крыма» изложил самую популярную версию происхождения Ускута (или Искута):
«"Искут" в переводе значит: стой! Туземцы полагают, что название это дано деревне их толпою, искавшею выгодной местности для поселения и когда искатели спустились с гор к этим роскошным местам, предводитель их, убежденный в невозможности найти более удобства для жизни, крикнул «искут!» и велел селиться».
Может быть, сейчас у столичных гуманитариев получится воссоздать здесь то, что удалось когда-то Максимилиану Волошину.