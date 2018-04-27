Московские интеллектуалы берутся возродить богемный Коктебель

В годы СССР, может быть и не так ярко и романтично как у Волошина, но традиции, рожденные его клубом, существовали. Многие еще помнят, как в парке Дома творчества Литфонда стояли таблички с напоминанием для курортников «Тише — работают писатели!»

В украинские годы творческий и богемный Коктебель приказал долго жить. И предстоят годы разгребания авгиевых конюшен. Идея возродить в Крыму литературно-философский клуб принадлежит актрисе Людмиле Ярошенко и журналисту Александру Мидлеру.

Кандидат философских наук, академик РАЕН Александр Мидлер, вспоминая Волошина и его гостей в Коктебеле, сказал: «Сейчас несколько другие времена. Горечь прощания со старой Россией дополняется надеждой встретиться с новой, с обновляемой Россией. Так или иначе, российской художественной и гуманитарной интеллигенции есть о чем размышлять вместе с крымскими поэтами, художниками, да еще и с политическими аналитиками и философами».

Предполагается, что центр развернется на юго-востоке Крыма, в небольшом селе Приветном — в горах в 50 километрах от Алушты

Выбор для культурной инициативы «Приветного» любопытен: есть серьезные исследователи, убежденные в том, что местные постройки относятся к древнейшим в Крыму. Предполагают, что люди здесь живут уже несколько тысяч лет. Даже язык этой долины в горах до недавнего времени значительно отличался от диалектов соседних деревень.

«Приветное» давно привлекает столичных интеллектуалов и гуманитариев. Некоторые из них считают его своего рода местом силы. Кстати любопытны и варианты названия «Приветного» и их этимология. Одно из них — «Ускут» В 1873 году известный исследователь Крыма Василий Кондараки в своей книге «Универсальное описание Крыма» изложил самую популярную версию происхождения Ускута (или Искута):

«"Искут" в переводе значит: стой! Туземцы полагают, что название это дано деревне их толпою, искавшею выгодной местности для поселения и когда искатели спустились с гор к этим роскошным местам, предводитель их, убежденный в невозможности найти более удобства для жизни, крикнул «искут!» и велел селиться».