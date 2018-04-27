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«Технопромэкспорт»: сроки ввода двух ТЭС в Крыму могут перенести на начало осени
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«Технопромэкспорт»: сроки ввода двух ТЭС в Крыму могут перенести на начало осени 

ТАСС 59 минут назад
ТАСС, 27 апреля. Сроки в ввода в эксплуатацию энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС, которые «Технопромэкспорт» строит в Крыму, могут быть перенесены на начало осени, сообщил ТАСС представитель «Технопромэкспорта».
"Сроки ввода действительно переносятся — на начало осени, так как не готова сопутствующая инфраструктура. Это зона ответственности крымских инфраструктурных организаций, отвечающих за газопровод и электросети, от которых мы сильно зависим. Со стороны «Технопромэкспорта» работы ведутся в четком соответствии с графиком, наша готовность — очень высокая", — сказал он.
В пятницу замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов сообщил, что Минэнерго направило в правительство предложения по переносу сроков ввода ТЭС из-за неготовности инфраструктуры для полноценного запуска станций. Решения по этому вопросу пока не принято.
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