«Технопромэкспорт»: сроки ввода двух ТЭС в Крыму могут перенести на начало осени

ТАСС , 27 апреля. Сроки в ввода в эксплуатацию энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС, которые «Технопромэкспорт» строит в Крыму , могут быть перенесены на начало осени, сообщил ТАСС представитель «Технопромэкспорта».

"Сроки ввода действительно переносятся — на начало осени, так как не готова сопутствующая инфраструктура. Это зона ответственности крымских инфраструктурных организаций, отвечающих за газопровод и электросети, от которых мы сильно зависим. Со стороны «Технопромэкспорта» работы ведутся в четком соответствии с графиком, наша готовность — очень высокая", — сказал он.