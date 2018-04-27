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Минэнерго направило предложения по переносу сроков ввода двух ТЭС в Крыму
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Минэнерго направило предложения по переносу сроков ввода двух ТЭС в Крыму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минэнерго направило в правительство РФ предложения по пересмотру сроков запуска второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе в рамках выполнения поручения вице-премьера Дмитрия Козака, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Поручение Дмитрия Козака о пересмотре сроков ввода двух ТЭС в Крыму выполняется, уже направили на согласование в правительство предложения", — сказал Черезов.
Ранее, в марте, Черезов сообщал об обсуждении возможного переноса сроков.
Входящая в "Ростех" компания ООО «ВО „Технопромэкспорт“ ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.
В 2015 году „Ростех“ получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС „Ростех“ заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит „Ростеху“ избежать штрафов.
Как рассказывал в марте Новак, на сегодняшний день полуостров располагает мощностями в 1330 МВт, а после ввода дополнительных 940 МВт (Севастопольской и Симферопольской ТЭС) плюс частной Сакской ТЭС на 120 МВт суммарно в Крыму будет 2440 МВт. Потребление максимальное в этом году было около 1400 МВт, отмечал министр, пояснив, что формирование соответствующего резерва в Крыму даст возможность для ремонта и развития инфраструктуры.
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