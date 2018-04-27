Взятие Измаила и другие битвы, в которых русские побеждали «не числом а умением»

С давних времен русская армия славится своей силой и мощью. Но особую ценность имеют победы в битвах, в которых противник обладал численным превосходством. И таких виртуозных военных операций у русской армии немало.

Невская битва

В середине лета 1240 года армия шведов, подкрепленная силами союзников, расположилась вблизи реки Невы. Навстречу им начал шествие небольшой по численности отряд новгородского князя Александра Ярославича. Настроение у русского отряда было боевое. Именно тогда князь произнес для своих дружинников клич, который впоследствии стал афоризмом: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!»

По историческим данным, шведская армия насчитывала 4-5 тысяч человек, тогда как отряд русских — 1200-1400 воинов. Но даже при численном преимуществе шведы не выдержали натиска и спасались бегством. Их военачальник был ранен русским князем. За проявленную в этом эпохальном сражении храбрость Александр был прозван «Невским».

Куликовская битва

Эта судьбоносная битва стала решающей в противостоянии Орды и Руси. Поводом к активным действиям послужил тот факт, что великий князь Дмитрий отказался увеличить размер дани. Хан предпринял военный поход. Русскому князю удалось собрать войско, включавшее в себя несколько полков. По разным историческим данным, в битве сошлось 40-70 тысяч русских и 90-150 тысяч ордынских солдат. Поражение ослабило Орду и спровоцировало ее распад.

Битва при Молодях

С первой попытки крымский хан Девлет-Гирей не смог покорить столицу. В 1571 году он спалил Москву , но не вошел в нее. Через год, заручившись поддержкой османов, он вновь пошел в поход, но вынужден был сделать остановку в 40 км к югу от Москвы, рядом с деревней Молоди. В летописях отражено, что хан привел 120-тысячную армию, но исторически подтверждена цифра в 60 тысяч. Тем не менее крымско-турецкий отряд имел весомое численное превосходство над 20-тысячной армией русских.

Князю Михаилу Воротынскому удалось заманить противника в ловушку и, застав его врасплох, разгромить. В ходе четырех дней сражений почти все вражеские пехотинцы были уничтожены. От русских орудий погибли сын, внук и зять Девлет-Гирея.

Битва при Молодях — уникальное сражение, не имеющее аналогов в военной истории, — русские воины не только преградили врагу путь в столицу, а с тыла навязали ханским войскам сражение до подхода к ней. Защитники Москвы смогли выстоять в ожесточенной схватке, истощить силы противника и в стратегически важный момент нанесли решающий удар.

Московская битва

В 1612 году Московская битва стала решающим эпизодом Смутного времени. Силы ополчения под началом Минина и Пожарского сразились с войском гетмана Ходкевича. Численное превосходство польско-литовских отрядов было очевидно — 12 тысяч против 8 тысяч русских. В начале битвы они усиленно теснили русскую армию. Но, по свидетельствам очевидцев, отраженных в летописях того времени, русские командующие смогли поднять моральный дух своих подопечных. Последовавшее контрнаступление внесло смятение в лагерь противников и обратило их в бегство. В этот момент все планы поляков и литовцев завладеть Московским государством были навсегда разрушены.

Блестящие морские победы над турками В 1770 году состоялось морское сражение в Чесменской бухте (в самый разгар русско-турецкой войны). Русский флот значительно уступал турецкому в количестве кораблей — 30 против 73. Но, решившись на атаку, быстро обеспечил себе стратегическое превосходство. Русским морякам удалось поджечь флагманский корабль врагов, а затем организовать массовый пожар турецкого флота. Победа позволила России нарушить турецкие коммуникации в Эгейском море и обеспечить блокаду Дарданелл.

Отражением блестящих военных действий стало и сражение у мыса Тендра, которое состоялось в 1790 году. Уверенный в поражении Военно-морского флота России турецкий предводитель Хасан-Паша решился на захват и выдвинул свои силы к мысу Тендра. Для него стало полной неожиданностью приближение русской эскадры, которую возглавлял Федор Ушаков. Даже численное превосходство не спасло турок — в сражении сошлись 45 турецких кораблей против 37 русских. Войско Хасан-Паши пыталось бежать, но подопечные Ушакова уже развернули атаку. Русским удалось вывести из боя все флагманские суда турецкого флота и морально уничтожить остаток вражеского войска, не потеряв при этом ни одного корабля.

Взятие крепости Измаил

Завоевание турецкой крепости Измаил — отражение военной гениальности полководца Суворова. Сколько бы ни штурмовали ее ранее, крепость не поддавалась натискам русским полководцев. Суворов тщательно подошел к подготовке осады — отрабатывал с войсками взятие деревянного макета, имитирующего стены крепости. Перед штурмом между русским и турецким полководцами завязалась интересная переписка. Суворов объявил ультиматум: «Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть». Но турки не собирались сдаваться. Айдозле-Мехмет-Паша ответил: «Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил ». Несмотря на уверенность турок в своих силах, менее чем за 12 часов они были сброшены со стен крепости, и город был взят русскими военными. В осаде принимала участие 31 тысяча русских солдат, а противостояла им 35-тысячная армия турок.

Бородинская битва

В сражении между русскими и французами 6 августа 1812 года сошлись 120-тысячная армия Кутузова и 137-тысячные войска Наполеона. Для историков исход Бородинской битвы является вопросом дискуссионным. Многие сходятся во мнении, что ни одна сторона не добилась решающего перевеса. Тем не менее это однодневное сражение стало самым кровопролитным. Французская армия, оставившая на поле боя около четверти своего состава, потеряла свою боеспособность.

Сражение под Елисаветполем

Это один из ключевых моментов русско-персидской войны 1826-1828 годов. Победа, завоеванная русскими под предводительством Ивана Паскевича над армией персов во главе с Аббас-Мирзой, — отражение блестящих полководческих решений. В ходе военных действий персы попали в овраг, в этот момент Паскевич молниеносно выстроил тактику выполнения контрудара. Противнику не помогло даже численное превосходство — 35 тысяч персов прости 10 тысяч русских. Умелыми тактическими и стратегическими действиями солдаты Паскевича вытеснили врагов, обратив их в бегство.

Славные победы русских

Сражение под Шипкой, август 1877 года: 6 тысяч русских и болгарских солдат отразили натиск 30-тысячной османской армии.

Сражение при Сарыкамыше,1914 год: армия во главе с генералом Пржевальским выдержала натиск превосходящих по численности сил соперника, отбросила с приходом подкрепления турецкие части и взяла их в окружение.

Сражение под Клястицами, июль 1812 года: русские войска, численностью 17 тысяч человек под предводительством генерал-лейтенанта Витгенштейна разгромили французскую армию, насчитывающую 28 тысяч человек. Тем самым они не дали противнику вторгнуться в столицу империи Петербург . Это была первая крупная победа русской армии в войне 1812 года.

Азовское сидение, 7 июня 1641 года: 8 тысяч донских и запорожских казаков отбили крепость Азов , которую осаждали 200-250 тысяч военных турецко-татарских войск.

Сражение близ города Козлуджи, 9 июня 1774 года: 24-тысячная русская армия под руководством Суворова и Каменского одержала победу над 40-тысячным турецким войском. Это была одна из стратегических побед в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов, она определила исход русско-турецкой войны, вынудив империю Османов подписать мирный договор.

Битва на реке Калалах, 3 апреля 1774 года: два полка казаков численностью около тысячи человек разбили 25-тысячную татарскую орду крымского хана Девлет-Гирея.

Битва при Шенграбене, 3 ноября 1805 года: шеститысячный отряд восемь часов отбивал атаки 30-тысячной французской армии. При этом русские не только выстояли, но и смогли присоединиться к основным частям армии и полноценно продолжать воевать.