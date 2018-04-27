В Крыму открылся первый патриотический форум

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . В пятницу, 27 апреля, более 350 представителей всех районов Крыма, руководителей военно-патриотических клубов, общественных организаций и лидеров молодежных организаций участвуют в первом «КрымПатриотФоруме», который проводится в военной части Черноморского флота в Симферополе.

В Симферополе открылся первый патриотический форум «КрымПатриотФорум»

На территории воинского соединения разместились четыре дискуссионные площадки, где с докладами выступают казаки, представители юнармейского движения Крыма, чиновники и преподаватели Крымского федерального университета им. Вернадского. Для участников мероприятия была организована выставка военной техники и оружия.

"Знаменательно, что событие проходит в канун празднования Великой Победы. Совсем недавно в своем выступлении президент нашей страны Владимир Путин обратил особое внимание на роль молодежи в развитии России . Я считаю, что патриотизм — это стратегический запас страны, основополагающий ресурс России, потому что именно на патриотизме стоит сегодня наше отечество", — сказал участнк форума, депутат Госдумы РФ , сопредседатель попечительского совета ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Михаил Шеремет