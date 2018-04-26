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Собчак рассказала, собирается ли она в Крым
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Собчак рассказала, собирается ли она в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Ксения Собчак не планирует приезжать в Крым. Об этом экс-кандидат на пост президента России написала в своем Instagram.
"Как видно из этого фото, в Крыму-солнечно!… Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила господину Ольшанскому (Дмитрию — журналист, обративший внимание на анонс с участием Ксении Собчак в форуме в Крыму — ред.) и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местные власти, узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями», — написала Собчак.
Ранее организаторы бизнес-форума подтвердили РИА Новости Крым, что Собчак планирует принять участие в ежегодной конференции «Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки», которая будет проводиться в одном из отелей на южном берегу Крыма. Информация была размещена на сайте мероприятия. Там также уточнялось, что телеведущая и бизнесмен Александр Лебедев станут специальными гостями форума. В то же время один из представителей Собчак, номер телефона которого указан на официальной странице Тwitter политика, сообщил, что не имеет информации о намерении Ксении посетить Крым, а сам находится за рубежом. 
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