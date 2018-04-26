Собчак рассказала, собирается ли она в Крым

"Как видно из этого фото, в Крыму-солнечно!… Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила господину Ольшанскому (Дмитрию — журналист, обративший внимание на анонс с участием Ксении Собчак в форуме в Крыму — ред.) и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местные власти, узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями», — написала Собчак.