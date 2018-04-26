Строительство моста через Волгу в Дубне идет с опережением графика

Данилов отметил, что строительство моста идет с опережением.

Хотелось бы сказать, что и генподрядчик по строительству Крымского моста идет с опережением, и наш подрядчик идет с опережением. Над сушей уже все пролеты смонтированы, остался только русловой пролет, который в ближайшее время тоже смонтируют. Нашу стройку века в Дубне мы приурочим к контрнаступлению под Москвой , 5 декабря.

— Максим Данилов, глава Дубны.

Губернатор выразил надежду, что этот важный для Подмосковья объект будет завершен ударными темпами. По словам Воробьева, и Крымский мост, и мост в Дубне — два знаковых проекта, которые реализуются в России

Строящийся в Дубне мост представляет собой уникальное сооружение, поскольку между опорами нестандартное увеличенное расстояние в 168 метров. Общая протяженность моста с четырьмя полосами движения — около двух километров. Пропускная способность составляет более 24 тысяч автомобилей в сутки.