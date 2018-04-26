Ещё
Строительство моста через Волгу в Дубне идет с опережением графика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство моста через Волгу в Дубне идет с опережением графика 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Дубны Максим Данилов в эфире телеканала «360» доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о строительстве моста в городе.
Данилов отметил, что строительство моста идет с опережением.
Хотелось бы сказать, что и генподрядчик по строительству Крымского моста идет с опережением, и наш подрядчик идет с опережением. Над сушей уже все пролеты смонтированы, остался только русловой пролет, который в ближайшее время тоже смонтируют. Нашу стройку века в Дубне мы приурочим к контрнаступлению под Москвой, 5 декабря.
— Максим Данилов, глава Дубны.
Губернатор выразил надежду, что этот важный для Подмосковья объект будет завершен ударными темпами. По словам Воробьева, и Крымский мост, и мост в Дубне — два знаковых проекта, которые реализуются в России.
Строящийся в Дубне мост представляет собой уникальное сооружение, поскольку между опорами нестандартное увеличенное расстояние в 168 метров. Общая протяженность моста с четырьмя полосами движения — около двух километров. Пропускная способность составляет более 24 тысяч автомобилей в сутки.
360tv.ru: последние новости
Путин оценил потенциал российского оружия Глава Пентагона попросил Конгресс смягчить антироссийские санкции Перед смертью Avicii снял о себе фильм, в котором выглядел умирающим
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях956
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому44
Россия успокоила «запуганных» морпехов США111
Пентагон решил пойти навстречу России42
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение