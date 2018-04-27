Ксения Собчак сообщила, что в Крым пока не собирается

Сообщения о своем скором визите в Крым опровергла телеведущая Ксения Собчак . По ее словам, в ближайшем будущем в ее планах такой поездки нет, однако саму возможность посещения полуострова она не отрицает.

Об этом сама журналистка написала в своей микроблоге, поставив акцент на «законном попадании» на территорию Республики, иначе говоря, с разрешения киевских властей и через Украину

«Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И, в принципе, не исключаю для себя законного попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз, когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь», — написала Собчак в своём Instagram.

Во время предвыборной кампании кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к украинской стороне с просьбой разрешить ей посетить Крым. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение «политической шизофренией», так как Собчак хотела получить разрешение на «законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории».

Напомним, Ксения Собчак неоднократно своими высказываниями провоцировала жителей Крым. Несмотря на результаты народного референдума, журналистка заявляла, что полуостров — территория Украины. И якобы Россия «нарушила» международное право.

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