Ещё
Ксения Собчак сообщила, что в Крым пока не собирается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ксения Собчак сообщила, что в Крым пока не собирается 

Экспресс-газета 34 минуты назад
Сообщения о своем скором визите в Крым опровергла телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, в ближайшем будущем в ее планах такой поездки нет, однако саму возможность посещения полуострова она не отрицает.
Об этом сама журналистка написала в своей микроблоге, поставив акцент на «законном попадании» на территорию Республики, иначе говоря, с разрешения киевских властей и через Украину.
«Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И, в принципе, не исключаю для себя законного попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз, когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь», — написала Собчак в своём Instagram.
Во время предвыборной кампании кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к украинской стороне с просьбой разрешить ей посетить Крым. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение «политической шизофренией», так как Собчак хотела получить разрешение на «законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории».
Напомним, Ксения Собчак неоднократно своими высказываниями провоцировала жителей Крым. Несмотря на результаты народного референдума, журналистка заявляла, что полуостров — территория Украины. И якобы Россия «нарушила» международное право.
Это неполный текст новости
Экспресс-газета: последние новости
Макаревич обвинил россиян в готовности «прыгать в печки» по велению властей Раскрыты страшные детали покушения на Аллу Пугачеву Ясновидящая сделала страшный прогноз о состоянии Джигарханяна
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1337
США отговаривали партнеров идти на брифинг России123
Россия совершила атаку по сирийским боевикам270
Состояние Наргиз резко ухудшилось63
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство77
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение