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Более 150 камер будут следить за водителями на дорогах Крыма
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Более 150 камер будут следить за водителями на дорогах Крыма 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Не менее 155 систем фото— и видеофиксации появится на дорогах Крыма. Первые 49 камер установят к сентябрю, сообщает пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства РК.
К началу 2019 года в Республике заработает уже 123 камеры. Места размещения аппаратов определит Госавтоинспекция Крыма. Введение систем в эксплуатацию пройдет в несколько этапов.
"В рамках реализации первого этапа данного соглашения, концессионер обязался ввести в эксплуатацию Единый Информационный Диспетчерский Центр и установить 49 рубежей контроля автоматизированной системы фото— и видеофиксации административных правонарушений. Срок окончания первого этапа запланирован на сентябрь 2018 года", — отмечается в пресс-релизе ведомства.
На данный момент в Республике функционирует 8 комплексов видеофиксации, монтажом которой занималось предприятие «Крымавтодор». Сейчас эти камеры переданы в обслуживание ООО «Безопасные дороги Крыма».
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