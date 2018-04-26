Более 150 камер будут следить за водителями на дорогах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . Не менее 155 систем фото— и видеофиксации появится на дорогах Крыма. Первые 49 камер установят к сентябрю, сообщает пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства РК.

К началу 2019 года в Республике заработает уже 123 камеры. Места размещения аппаратов определит Госавтоинспекция Крыма. Введение систем в эксплуатацию пройдет в несколько этапов.

"В рамках реализации первого этапа данного соглашения, концессионер обязался ввести в эксплуатацию Единый Информационный Диспетчерский Центр и установить 49 рубежей контроля автоматизированной системы фото— и видеофиксации административных правонарушений. Срок окончания первого этапа запланирован на сентябрь 2018 года", — отмечается в пресс-релизе ведомства.

На данный момент в Республике функционирует 8 комплексов видеофиксации, монтажом которой занималось предприятие «Крымавтодор». Сейчас эти камеры переданы в обслуживание ООО «Безопасные дороги Крыма».