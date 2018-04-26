Манчжурия и другие территории, которые потеряла Россия

Если не брать в расчет распад Российской империи и крах СССР, то самая известная (и самая крупная) территориальная потеря России Аляска . Но наша страна теряла и другие территории. Об этих потерях сегодня вспоминают редко.

Южное побережье Каспия (1723-1732)

Прорубив, в результате победы над шведами, «окно в Европу», Пётр I принялся рубить окно в Индию . Для этой цели он предпринял в 1722-1723 гг. походы в раздираемую междоусобицами Персию . В результате этих походов под властью России оказалось всё западное и южное побережье Каспийского моря.

Но Закавказье — не Прибалтика. Завоевать эти территории оказалось намного легче, чем балтийские владения Швеции , но удержать — сложнее. Из-за эпидемий и постоянных нападений горцев русские войска уменьшились наполовину.

Россия, истощённая войнами и реформами Петра, не могла удерживать столь дорого обходившееся приобретение и в 1732 году эти земли были возвращены Персии.

Средиземноморье: Мальта (1798-1800) и Ионические острова (1800-1807)

В 1798 году Наполеон по пути в Египет подверг разгрому Мальту, которой владели рыцари Ордена госпитальеров, основанного ещё во времена Крестовых походов. Придя в себя после погрома, рыцари избрали российского императора Павла I Великим Магистром Мальтийского Ордена. Эмблема Ордена вошла в Государственный герб России. Этим, пожалуй, и ограничились видимые признаки того, что остров находится под властью России. В 1800 году Мальту захватили англичане.

В отличие от формального владения Мальтой, власть России над Ионическими островами у берегов Греции была более реальной. В 1800 году русско-турецкая эскадра под командованием знаменитого флотоводца Ушакова захватила сильно укреплённый французами остров Корфу. Была учреждена Республика Семи Островов, формально, в качестве турецкого протектората, но по факту, под русским управлением. По Тильзитскому миру (1807) император Александр I негласно уступил острова Наполеону.

Первый раз Румыния (точнее два отдельных княжества — Молдавия и Валахия) оказалась под властью России в 1807 году — во время очередной русско-турецкой войны (1806-1812). Население княжеств было приведено к присяге на верность российскому императору; на всей территории было введено прямое российское правление. Но вторжение Наполеона в 1812 году вынудило Россию заключить скорейший мир с Турцией , согласно которому русским отходила только восточная часть княжества Молдавия (Бессарабия, совр. Молдова).

Франция и Второй раз Россия установила свою власть в княжествах в ходе русско-турецкой войны 1828-29 годах. По завершении войны русские войска не ушли, княжествами продолжила управлять российская администрация. Более того, Николай I, подавивший внутри России любые ростки свободы, даёт своим новым территориям Конституцию! Правда, называлась она «органическими регламентами», поскольку для Николая I слово «конституция» было слишком крамольным. Россия охотно превратила бы Молдавию и Валахию, которыми владела фактически, в свои владения де-юре, но в дело вмешались Англия Австрия . В результате, в 1834 году русская армия была из княжеств выведена. Окончательно своё влияние в княжествах Россия потеряла после поражения в Крымской войне.

Карс (1877-1918)

В 1877 году в ходе русско-турецкой войны (1877-1878) Карс был взят русскими войсками. По мирному договору, Карс вместе с Батумом отошли к России. Карская область стала активно заселяться русскими переселенцами. Карс застраивался по плану, разработанному русскими архитекторами. Даже сейчас Карс с его строго параллельными и перпендикулярными улицами, типично русскими домами, возведёнными в кон. XIX — нач. XX вв., резко контрастирует с хаотичной застройкой прочих турецких городов. Зато очень напоминает старые российские города. После революции Карскую область большевики отдали Турции.

Манчжурия (1896-1920)

В 1896 году Россия получала от Китая право на строительство железной дороги через Маньчжурию для соединения Сибири с Владивостоком — Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Русские имели право арендовать узкую территорию по обе стороны линии КВЖД. Однако фактически строительство дороги привело к превращению Маньчжурии в зависимую от России территорию, с русской администрацией, армией, полицией и судами. Туда хлынули русские переселенцы. Российское правительство начало рассматривать проект включения Маньчжурии в состав империи под названием «Желтороссия». В результате поражения России в русско-японской войне, южная часть Маньчжурии попала в сферу влияния Японии . После революции русское влияние в Маньчжурии стало убывать. Наконец, в 1920 году китайские войска заняли русские объекты, включая Харбин и КВЖД, окончательно закрыв проект « Желтороссия».

Благодаря героической обороне Порт-Артура, многие знают, что этот город до поражения в русско-японской войне принадлежал Российской империи. Но меньше известен факт, что одно время Порт-Артур входил в состав СССР. После разгрома японской Квантунской армии в 1945 году Порт-Артур по договору с Китаем был передан Советскому Союзу сроком на 30 лет в качестве военно-морской базы. Позже СССР и КНР договорились о возвращении города в 1952 году. По просьбе китайской стороны, в связи со сложной международной обстановкой (Корейская война) советские вооружённые силы задержались в Порт-Артуре до 1955 года.