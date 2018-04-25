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Крым получит на реконструкцию дорог около 3,3 млрд рублей
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Крым получит на реконструкцию дорог около 3,3 млрд рублей 

ТАСС 25 апреля 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Республика Крым из резервного фонда президента России получит около 3,3 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог в регионе. Об этом в ходе парламентской сессии в среду сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Планируется увеличение доходной части бюджета [Крыма] в целом за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 3,568 млрд рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда президента России в размере 3,286 млрд рублей", — сказал он.
Соответствующие поправки приняты к закону «О бюджете Крыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Журналистам Константинов уточнил, что эти деньги пойдут на ремонт и реконструкцию дорог. «3 млрд рублей — на дороги. Крымчане оценят этот жест», — сказал Константинов, комментируя принятые поправки к закону о бюджете.
С учетом поправок, доходы бюджета Крыма увеличиваются на 3,5 млрд рублей — до 170,7 млрд рублей, расходы на 3,5 млрд рублей — до 173,7 млрд рублей, дефицит составит около 3 млрд рублей, уточнил Константинов.
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