Алушта ожидает осенью 2018 года делегацию из Санта-Круза для возобновления побратимства

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апреля. / ТАСС /. Власти крымского курорта Алушта ожидают осенью 2018 года визит делегации из американского города Санта-Круз (штат Калифорния) для возобновления побратимских связей, прерванных после воссоединения полуострова с Россией , сообщила журналистам в четверг глава администрации курорта Галина Огнева.

"Они [делегация из Санта-Круза] обещают приехать осенью этого года [для возобновления побратимских отношений]", — сказала Огнева, отвечая на вопрос ТАСС о визите.

Договор о побратимских связях между Алуштой и Санта-Крузом заключили в марте 1987 года, но после воссоединения Крыма с Россией дружественные отношения прервались. Ранее сообщалось, что американская сторона выступила с инициативой возобновить дружественные связи с Алуштой. Такая инициатива принадлежит председателю комитета породненных городов Санта-Круза Ненси Эйдам, бывшему мэру города Санта-Круз Синтии Мэтьюс, Джейн Вед — бывшему мэру города, который, будучи в этой должности, в 1987 году подписал соглашение о побратимстве, а также Джо Гио — мэру города Санта-Круз в начале 1980-х годов.

Огнева уверена, что политика Запада в отношении российского Крыма не помешает возобновлению побратимства городов. «Много раз делегации из Санта-Круза были на дне города [отмечается в Алуште в конце мая], были обмены опытом в сфере образования, приезжали учителя из Санта— Круза, и наши [педагоги] ездили в Америку. Мы понимаем, что эти отношения вне политики», — сказала Огнева.

Всего у Алушты 17 городов-побратимов, отметила она.