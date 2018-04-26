Полтавская орда: как сын Мамая создал собственное княжество 

Судьба темника Золотой Орды Мамая, разбитого Дмитрием Донским на Куликовом поле, печальна и хорошо известна. Совершив переворот в Золотой Орде, он организовал поход на Московскую Русь, но был разбит. Возглавляемые его сыном Мансуром-Киятом остатки татарского войска, не имея возможности вернуться в Золотую орду, остались на территории Южной Руси.
Конец Киевской Руси
Согласно данных летописей средневековой Руси, после нашествия Батыя пятидесятитысячное население Киева было практически полностью уничтожено. Те, кто выжил, были либо угнаны в рабство, либо ушли на территорию Северо-восточной Руси. Оставаться в Киеве не имело никакого смысла, поскольку через него проходила одна из дорог в ставку монгольских ханов. Население города постоянно подвергалось грабежу и насилию со стороны татар. Европейские и арабские путешественники тех лет, в частности посол Ватикана Карпини сообщали, что окрестности Киева буквально усеяны скелетами павших воинов, а сам город татары не выпускали из-под своего влияния. На протяжении полутора столетий на территории Киевской Руси хозяйничали многочисленные разбойные банды самого разнообразного этнического состава. За это время в Киеве не было переписано ни одной летописи, а все знаменитые литературные памятники тех лет сохранились благодаря монахам переписчикам из Владимира, Москвы, Суздали и Великого Новгорода. В Киев же хлынули изгои из окрестных княжеств и государств: Польши, Литовского княжества и Золотой орды, в которой к этому времени начались бесконечные междоусобные войны. Особенно ожесточенная борьба развернулась между ханом Тохтамышем и темником Мамаем не имевшим право на ханский трон. При этом в сферу влияния Мамая входили города генуэзцов в Крыму, Кубань, бассейн Дона и две трети территории современной Украины. Примечательно, что после своего поражения на Куликовом поле Мамая убили именно в Крыму.
Полтавская орда
Впоследствии, несмотря на убийство Мамая, его потомки продолжали успешно править на Украине. В частности историки утверждают, что в 1430 году Полтава была отдана литовским князем Витовтом татарину Лексаде, являвшемуся внуком Мамая. О создании «Княжества потомков Мамая» на территории Украины в 1981 году писал выдающийся советский историк А. А. Шенников, успешно представив свою работу в АН СССР. По собранным им данным, род князей Глинских сыгравших впоследствии одну из важнейших ролей в судьбе Московского царства во времена Ивана Грозного являлись также прямыми потомками Мамая. Об этом сохранилась подробная запись в родовой «Бархатной книге» рода Глинских. В качестве подтверждения приведенной им информации историк восстановил события, на протяжении нескольких лет на Украине после Куликовой битвы. Едва остатки войска Мамая были добиты ханом Золотой Орды Тохтамышем, как его сын Мансур-Кият с крупным отрядов татар двинулся в район Полтавы. Татарин логично посчитал, что ему лучше находится в равном удалении от Золотой Орды, Крыма и Москвы у границ союзной его отцу Литвы. Князь Ягайло положительно воспринял создание у своих границ союзного княжества с преимущественно татарским населением. Таким образом, в течение 12 лет в Полтаве и ее окрестностях существовало независимое княжество — орда сына Мамая Мансура-Кията. Причем, как ни странно, в отличие от своего отца Мансур-Кият со славянами старался поддерживать хорошие отношения. Достаточно быстро татарское население Полтавы ассимилировалось с местными славянскими племенами. При этом если в Московском княжестве темника Золотой орды Мамая испокон веков называли «поганным царем», то на Украине он превратился в «славного козака». Впоследствии, ассимилированные и принявшие христианство потомки Мамая, так и продолжали управлять Полтавой.