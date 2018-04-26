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В районе Феодосии сгорела иномарка
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В районе Феодосии сгорела иномарка 

РИА Новости Крым 30 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ,26 апр — РИА Новости Крым. Крымские спасатели ликвидировали открытое горение автомобиля Peugeot в районе пгт Приморский в округе Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по РК.
Авто загорелось накануне вечером. По информации спасателей, огнем был поврежден моторный отсек иномарки.
"По прибытии специалистов МЧС стало известно, что на автодороге открытым пламенем горит легковой автомобиль Peugeot. Угрозы распространения огня на жилые строения нет. Сотрудники спасательного ведомства оперативно ликвидировали огонь. В результате возгорания сгорел моторный отсек. К счастью, автомобиль удалось спасти от полного уничтожения. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты", — уточняется в сообщении.
Кроме того, в этот же день помощь спасателей в ликвидации огня понадобилась в районе села Скалистое Бахчисарайского района. Там в одном из частных дворов загорелась хозпостройка, существовала угроза распространения огня на жилые помещения.
"В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям крымских пожарных удалось избежать распространения огня на дом. Площадь составила 25 кв м. Пострадавших нет", — сказано в сообщении пресс-службы крымского главка.
По информации чрезвычайного ведомства, с начала года спасатели уже ликвидировали 80 пожаров, основная причина которых — нарушение элементарных правил безопасности и небрежное обращение с открытым огнем.
В главке также напомнили, что на полуострове сохраняется самый высокий — 5 класс — уровень пожароопасности. В связи с этим существует риск возникновения ЧС в горно-лесной местности, в районе озер, а также в предгорных районах Южного берега Крыма.
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