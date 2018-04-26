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Из-за сварки произошло загорание в строящемся под Симферополем медцентре
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Из-за сварки произошло загорание в строящемся под Симферополем медцентре 

РИА Новости Крым 43 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Под Симферополем произошло возгорание в здании строящегося многопрофильного медицинского центра. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
По оценкам ведомства, «инцидент незначительный», так как возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС с помощью огнетушителя.
"Было очень короткое возгорание, которое потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений и связано с проведением сварочных работ. Прибыв на место, пожарные убедились, что никому не нужна помощь", — рассказали в пресс-службе.
Многопрофильный республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко» возводится на 11-м км Московской трассы. Он будет включать лечебно-диагностический и патологоанатомический корпусы, пищеблок, кислородно-газификационную станцию, котельную, контрольно-пропускные пункты. Будут работать отделения кардиологии, неврологии, сосудистой хирургии, реанимации и другие.
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