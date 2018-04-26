У недобросовестных компаний отберут лицензии на вывоз мусора в Симферополе 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение расторгнуть договора с частью компаний, которые занимаются вывозом мусора в Симферополе. У недобросовестных предприятий отзовут лицензию. Об этом сообщает пресс-служба Мининформа РК.
"К сожалению, есть предприятия, осуществляющие деятельность по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов, которые не считают нужным выполнять, то, что обещали в рамках договоров. Относительно недобросовестных компаний будут приняты меры по отзыву лицензий на осуществление деятельности", — заявил крымский вице-премьер Юрий Гоцанюк на совещании по вопросу работы частных компаний по вывозу мусора на территории города.
В ведомстве отметили, что ранее прокуратура Симферополя провела проверку работы компаний, занимающихся вывозом мусора, результаты которых выявили многочисленные нарушения. Гоцанюк поручил Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РК и Севастополю инициировать приостановление или аннулирование действия лицензии на работу предприятий, которые не выполнили обязательств.